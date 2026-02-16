Pokémon Go cumple 10 años: estos son los eventos y sorpresas que anunció para 2026

El GO Tour: Kalos abrirá la agenda 2026 con Megaevoluciones inéditas y actividades globales por el décimo aniversario.

Pokémon Go celebra una década desde su lanzamiento y anunció una serie de actividades globales para 2026. El primer gran evento será el Pokémon GO Tour: Kalos, que se realizará del 20 al 22 de febrero en el Rose Bowl de Los Ángeles y en el Parque Metropolitano de Tainan en Taiwán.

Antes del encuentro principal se desarrollará la experiencia Camino a Kalos. En esta fase previa, jugadores de todo el mundo podrán capturar Pokémon legendarios con ataques destacados y distintas versiones de Pikachu con gorras de protagonistas clásicos.

Un fenómeno global que mantiene millones de jugadores

El videojuego debutó en 2016 como uno de los primeros títulos que integró geolocalización y realidad aumentada. Desde entonces consolidó una comunidad masiva.

No existe una cifra oficial actual. Sin embargo, se estima que entre 50 y 100 millones de personas juegan Pokémon Go en el mundo. Como referencia, la edición del GO Tour 2025 registró 48.000 asistentes en Los Ángeles. El 77% viajó desde fuera de esa ciudad, según explicó Alan Mandujano, Head of Latam Product Marketing de la empresa.

Mandujano señaló que el juego evolucionó de forma significativa en estos 10 años. En 2016 contaba con 150 Pokémon originales. Con el paso del tiempo incorporó nuevas generaciones, funciones competitivas e incursiones con distintas versiones de criaturas.

Debut de nuevas Megaevoluciones y Pokémon brillantes

El Pokémon GO Tour: Kalos 2026 tendrá como principal atractivo el debut de dos nuevas Megaevoluciones: Mega Victreebel y Mega Malamar.

La compañía confirmó además la llegada de Diancie Brillante para quienes asistan al evento presencial.

Durante esas fechas podrán aparecer Pokémon destacados de la región de Kalos, correspondiente a la Generación VI. Entre ellos figuran Klefki, Hawlucha y Honedge en su versión brillante.

Apariciones especiales antes del evento central

Del 23 al 27 de febrero se realizarán actividades adicionales con apariciones temáticas por regiones.

En Kanto estarán las aves legendarias Articuno, Zapdos y Moltres. En Johto habrá incursiones oscuras con Lugia y Ho-Oh. En Hoenn regresarán Kyogre y Groudon Primigenios.

En Sinnoh aparecerán Dialga y Palkia. En Unova estarán Reshiram, Zekrom y las fusiones de Kyurem Negro y Blanco.

La agenda de 2026 incluirá el Go Fest en verano y el evento Wild Area en noviembre. También se desarrollarán encuentros importantes en ciudades específicas, según confirmó Rodrigo Mencos, Marketing Operations Manager de Latam para Pokémon GO.

Una función especial por el aniversario

Como parte de la conmemoración por los 10 años de Pokémon Go y los 30 años de la franquicia Pokémon, la empresa presentó la función “¿Cuál es tu favorito?”.

La herramienta permitirá que los entrenadores tomen fotos con sus Pokémon preferidos. Ofrece calcomanías y marcos decorativos. Se puede usar desde la pantalla principal sin iniciar sesión. La mayoría de los Pokémon pueden aparecer en las imágenes, incluso si la persona no los capturó.

A esta iniciativa en redes sociales se sumarán figuras internacionales como Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc, Jisoo, Maitreyi Ramakrishnan, Young Miko y Lamine Yamal. Cada uno estará acompañado de su Pokémon favorito.

Beneficios para nuevos jugadores

Las personas que descarguen Pokémon GO y utilicen esta función recibirán una Investigación Especial. Esta misión permitirá encontrar a Gengar. Además, obtendrán 100 Pokémonedas para iniciar la experiencia dentro del juego.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.