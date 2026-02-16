Tecnología

Pokémon Go cumple 10 años: estos son los eventos y sorpresas que anunció para 2026

El popular juego de realidad aumentada prepara celebraciones mundiales, nuevos Pokémon y recompensas especiales para entrenadores

Por El Universal / México / GDA
El GO Tour: Kalos abrirá la agenda 2026 con Megaevoluciones inéditas y actividades globales por el décimo aniversario.
El GO Tour: Kalos abrirá la agenda 2026 con Megaevoluciones inéditas y actividades globales por el décimo aniversario. (Pokémon/Cortesía)







