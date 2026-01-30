PlayStation Plus revela los juegos gratis de febrero y sorprende con cuatro títulos

PlayStation Plus sumó cuatro juegos gratis en febrero. Los títulos estarán disponibles desde el 3 de febrero y se podrán descargar hasta marzo.

PlayStation confirmó la lista de juegos gratis de febrero para los suscriptores de PlayStation Plus. La selección incluye cuatro títulos, una cantidad mayor a la habitual, que estarán disponibles sin costo adicional para quienes mantengan activa su membresía.

La compañía informó que los videojuegos se podrán descargar a partir del martes 3 de febrero de 2026 mediante el servicio de suscripción de pago de Sony. El beneficio aplica para los planes Deluxe, Extra y Essential, siempre que la membresía se mantenga activa.

Cada mes, PlayStation libera varios títulos en su catálogo digital. Los usuarios pueden descargarlos y jugarlos sin pagar el precio completo. Esta dinámica permite ampliar la biblioteca personal con propuestas de distintos géneros.

Los cuatro juegos gratis de febrero

Para febrero, PlayStation confirmó una selección más amplia de lo usual. Los títulos son los siguientes:

Undisputed: Se trata de un simulador de boxeo realista desarrollado por Steel City. El juego ofrece físicas detalladas y mecánicas profundas. Incluye licencias oficiales de boxeadores reales como Canelo Álvarez y Terence Crawford.

Subnautica: Below Zero: Este título propone una aventura submarina en un mundo oceánico alienígena. La historia se desarrolla en una región ártica del planeta 4546B. El jugador debe explorar biomas, construir hábitats y vehículos, sobrevivir a temperaturas extremas e investigar nuevas formas de vida.

Ultros: Es una aventura de ciencia ficción con una estética colorida y psicodélica. La trama gira alrededor de un ente demoníaco antiguo llamado Ultros. La acción inicia tras un accidente en el Sarcófago, un núcleo cósmico que flota a la deriva en el espacio.

Ace Combat 7: Skies Unknown: Este juego ofrece combate aéreo de ritmo rápido con misiones intensas y gráficos realistas. El usuario asume el rol de un piloto de combate de élite. La experiencia se centra en el uso de una cabina virtual, patrullajes aéreos y maniobras acrobáticas.

Plazo para descargar los juegos

Los cuatro videojuegos estarán disponibles en la biblioteca digital hasta el lunes 2 de marzo. Una vez descargados, los usuarios podrán jugarlos mientras mantengan activa su suscripción a PlayStation Plus.

Además, la selección de juegos gratuitos de enero todavía se puede descargar hasta el 2 de febrero.

Durante el primer mes del año, PlayStation ofreció los siguientes títulos:

Need For Speed

UnboundDisney Epic Mickey: Rebrushed

Core Keeper

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.