Pictonico!: el nuevo juego de Nintendo que permite jugar con las caras de los conocidos

Pictonico! llega a móviles este 28 de mayo. El título gratuito permite usar fotos personales en desafíos tipo WarioWare y guardar los resultados.

La compañía Nintendo anunció el lanzamiento de Pictonico! Este es un nuevo título diseñado para dispositivos móviles con sistemas Android e iOS. La aplicación estará disponible en las tiendas virtuales a partir del jueves 28 de mayo.

Esta propuesta permite a las personas utilizar las imágenes almacenadas en los teléfonos para personalizar la experiencia. Los jugadores pueden convertir retratos de familiares o amigos en los protagonistas de diversos minijuegos. El sistema utiliza las fotografías para generar desafíos que van desde ataques zombi hasta situaciones cómicas.

El juego ofrece un total de 80 retos caracterizados por la rapidez y el estilo minimalista. La mecánica recuerda a la serie WarioWare por lo absurdo de sus partidas. Nintendo confirmó en un comunicado oficial que la descarga inicial es gratuita bajo el modelo free-to-start.

Para ampliar el contenido, existen dos paquetes adicionales con costo. Estas opciones incluyen desde niveles muy sencillos hasta pruebas de alta dificultad.

Existe la opción de descargar los videos y las imágenes resultantes de las partidas. De esta manera, es posible conservar archivos donde un conocido aparece en una alfombra roja o un pariente simula ser una bailarina de ballet.

El título llegará a más de 115 países y regiones de todo el mundo. Actualmente, las personas interesadas pueden realizar el registro previo en la Play Store de Google y en la App Store de Apple.