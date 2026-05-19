Tecnología

Pictonico!: el nuevo juego de Nintendo que permite jugar con las caras de los conocidos

La nueva aplicación de Nintendo permite convertir retratos en protagonistas de 80 minijuegos rápidos y absurdos para teléfonos celulares

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Por Europa Press
El nuevo juego móvil de Nintendo Pictonico! REMITIDA / HANDOUT por NINTENDO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/5/2026
Pictonico! llega a móviles este 28 de mayo. El título gratuito permite usar fotos personales en desafíos tipo WarioWare y guardar los resultados. (NINTENDO/NINTENDO)







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