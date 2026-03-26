Tecnología

Nintendo anuncia cambio en el precio de sus juegos para Switch 2

La compañía tecnológica ajusta su estrategia comercial debido a la escasez de componentes y define nuevos montos para sus lanzamientos de mayo

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Por Europa Press
Los títulos de Nintendo Switch 2 tendrán un costo menor en descargas digitales. La empresa reduce además la fabricación de consolas para este año.
Los títulos de Nintendo Switch 2 tendrán un costo menor en descargas digitales. La empresa reduce además la fabricación de consolas para este año. (Kasuhiro Nogi / Richard A. Brooks/AFP / AFP)







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