Nintendo anuncia cambio en el precio de sus juegos para Switch 2

Los títulos de Nintendo Switch 2 tendrán un costo menor en descargas digitales. La empresa reduce además la fabricación de consolas para este año.

La compañía Nintendo confirmó que los títulos exclusivos para su futura consola, la Nintendo Switch 2, tendrán costos diferentes según el formato de compra. La empresa establece que las versiones digitales serán más baratas que las físicas a partir de los próximos lanzamientos.

Esta nueva estrategia comercial inicia en mayo. El estreno del videojuego Yoshi and the Mysterious Book, programado para el 21 de ese mes, marca el inicio de la medida. Según la tienda oficial, el título cuesta $59,99 en formato digital y $69,99 en su versión física.

Nintendo explica en un comunicado web que ambas versiones brindan la misma experiencia de juego. El ajuste responde exclusivamente a los distintos costos de producción y distribución de cada formato. De esta forma, usted tiene más opciones para adquirir sus juegos preferidos.

Sin embargo, la empresa aclara que los distribuidores mantienen la libertad de fijar sus propios precios. Por esta razón, el valor final de cada obra física o digital puede presentar variaciones en diferentes comercios.

La decisión de la firma japonesa surge en un contexto de escasez de memoria y almacenamiento en la industria tecnológica. A esto se suma una baja en las ventas de consolas durante la pasada época navideña, especialmente en Estados Unidos.

Debido a estos factores, Nintendo reduce su meta de fabricación de la nueva consola. El plan actual contempla la producción de 4.000.000 de unidades para este trimestre. Un tercio menos frente a los 6.000.000 de dispositivos previstos en un inicio, según informa Bloomberg.