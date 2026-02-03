Nintendo Switch se convierte en la consola más vendida en la historia de la compañía

La Switch original alcanzó 155,37 millones de unidades vendidas y superó a la Nintendo DS, en un contexto marcado por el relevo generacional hacia la Switch 2.

La Nintendo Switch original alcanzó un nuevo hito comercial. La videoconsola superó los 155 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Con esa cifra, desplazó a Nintendo DS como el dispositivo más exitoso de la empresa japonesa.

Los datos oficiales de Nintendo indican que, al 31 de diciembre de 2025, la Switch acumuló 155,37 millones de unidades. La Nintendo DS quedó en segundo lugar con 154,02 millones. Antes de ambas, el liderazgo correspondió a Game Boy, que registró 118,69 millones.

Este resultado se dio en medio del avance de la nueva generación. En los últimos nueve meses de 2025, la Switch 2, lanzada el año anterior, vendió 17,37 millones de unidades a escala global.

En contraste, la primera Switch colocó 3,25 millones durante los tres primeros trimestres del año fiscal 2026.

Las ventas de la Switch original mostraron una caída del 66% en comparación con el mismo periodo del año fiscal 2025. En ese lapso anterior, la consola sumó 9,54 millones de unidades.

Las cifras coincidieron con las proyecciones de Nintendo divulgadas en mayo del año pasado. En ese momento, la empresa anticipó que la Switch 2 alcanzaría 15 millones de unidades al cierre del año fiscal 2026, que finaliza el 31 de marzo de 2026. Para la Switch original, la previsión se ajustó a 4,5 millones de unidades.

El comportamiento del mercado reflejó un relevo generacional en el hardware de Nintendo. Pese a la reducción reciente en ventas, el acumulado desde el lanzamiento de la consola en marzo de 2017 consolidó a la primera Switch como la más vendida en la historia de la marca.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.