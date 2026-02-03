Tecnología

Nintendo Switch se convierte en la consola más vendida en la historia de la compañía

Aunque la Switch 2 lideró las ventas recientes, la consola lanzada en 2017 logró un récord histórico y quedó en la cima del catálogo de Nintendo

Por Europa Press
La Switch original alcanzó 155,37 millones de unidades vendidas y superó a la Nintendo DS, en un contexto marcado por el relevo generacional hacia la Switch 2.
La Switch original alcanzó 155,37 millones de unidades vendidas y superó a la Nintendo DS, en un contexto marcado por el relevo generacional hacia la Switch 2. (Canva/Canva)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

