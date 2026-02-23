Tecnología

Paso a paso: cómo crear música con Gemini, la IA de Google, y aprovechar al máximo Lyria 3

La nueva función permite generar canciones de 30 segundos desde texto, fotos o videos, con letras automáticas y control creativo

Por Jailine González Gómez
Gemini, la IA de Google, ahora crea música con Lyria 3. Esta es la guía práctica para generar y personalizar sus canciones.
Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

