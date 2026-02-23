Paso a paso: cómo crear música con Gemini, la IA de Google, y aprovechar al máximo Lyria 3

Gemini, la IA de Google, ahora crea música con Lyria 3. Esta es la guía práctica para generar y personalizar sus canciones.

Gemini ya no solo responde preguntas o genera imágenes. Desde el 18 de febrero, la IA de Google también crea música personalizada.

La función opera con Lyria 3, el modelo de generación musical más avanzado de Google DeepMind. Está disponible en versión beta para personas mayores de 18 años y funciona en ocho idiomas, entre ellos español e inglés.

La herramienta permite producir canciones de 30 segundos en cuestión de segundos. Se pueden crear desde texto, fotografías o videos. Esta es la guía práctica para empezar.

Cómo activar la función de música en Gemini

Ingrese a la aplicación de Gemini en su versión de escritorio. Seleccione la opción “crear música”. Escriba su instrucción o cargue una imagen o video como punto de partida.

La versión móvil se habilitará en los próximos días.

Seis consejos para escribir mejores instrucciones en Lyria 3

La calidad del resultado depende en gran medida del detalle del mensaje que usted proporcione. Google compartió seis recomendaciones clave.

1. Empiece con texto claro y específico

Puede describir un recuerdo, una situación o incluso una broma interna.

Ejemplo: una canción sobre una comida familiar con ritmo afrobeats o un tema punk de los años noventa para recordarle a alguien que lave los platos.

Cuanto más específico sea el encargo, más personalizado será el resultado.

2. Use imágenes o videos como inspiración

También puede subir fotografías, ilustraciones o clips breves.

Lyria 3 analiza elementos como vestimenta, entorno y atmósfera visual para traducirlos en una propuesta sonora coherente.

3. Defina género y época

Si no sabe por dónde empezar, indique un género y una década.

Puede pedir hip hop de los noventa, pop de los años 2000 o mezclar estilos. La herramienta permite combinar referencias, como integrar violines clásicos en una pista funk o sumar sintetizadores ochenteros a un jazz de los cincuenta.

4. Añada instrumentos, dinámica y tipo de voz

Si no especifica instrumentos, el sistema los elegirá según el género. Sin embargo, puede personalizar más:

Instrumentos concretos

Intensidad o cambios entre secciones

Tipo de voz: masculina, femenina, coro

Características vocales: grave, suave, rasposa

También puede indicar cómo evoluciona la canción, por ejemplo, un inicio suave que desemboca en un coro más intenso.

5. Escriba su propia letra o deje que la IA la genere

Lyria 3 puede crear letras automáticamente. Basta con indicar el tema general.

Si prefiere redactarlas usted mismo, debe iniciar el texto con la palabra “Lyrics:” y mantener la letra breve. Las pistas duran 30 segundos.

Puede añadir indicaciones entre paréntesis si desea coros o repeticiones.

6. Descargue y comparta su canción

Cada pista incluye arte de portada generado por una herramienta llamada Nano Banana.

El archivo se puede descargar en formato MP3 o MP4 y compartir en redes sociales o por mensajería.

Verificación y uso responsable

Todas las canciones creadas en Gemini incluyen SynthID. Se trata de una marca de agua imperceptible que identifica contenido generado con inteligencia artificial de Google.

La aplicación también permite cargar un archivo de audio para consultar si fue creado con tecnología de Google.

Según la empresa, Lyria 3 fue entrenado con atención a derechos de autor y acuerdos con la industria musical. La herramienta no está diseñada para imitar artistas específicos. Si usted menciona un cantante, el sistema tomará la referencia como inspiración general de estilo.

El uso está sujeto a los términos de servicio y políticas de uso de IA generativa de Google.

Disponibilidad y límites

La función está disponible para usuarios mayores de 18 años en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués.

Las personas suscritas a Google AI Plus, Pro y Ultra cuentan con límites más altos de generación.

Google indicó que el objetivo no es crear una obra maestra, sino ofrecer una forma rápida y personalizada de expresión creativa.