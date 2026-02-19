Tecnología

Gemini se integrará con Google Maps y funcionará como guía local con inteligencia artificial

La nueva función permitirá hacer preguntas sobre un mapa cargado y obtener sugerencias personalizadas en formato conversacional

Por Europa Press
La integración detectada en una versión de prueba suma el mapa a Gemini para buscar lugares cercanos con ayuda de IA.
La integración detectada en una versión de prueba suma el mapa a Gemini para buscar lugares cercanos con ayuda de IA. (Google/Cortesía)







