Gemini se integrará con Google Maps y funcionará como guía local con inteligencia artificial

La integración detectada en una versión de prueba suma el mapa a Gemini para buscar lugares cercanos con ayuda de IA.

Gemini ampliará sus funciones con una integración directa con Google Maps. Esta novedad permitirá que el asistente actúe como guía local personalizado cuando usted cargue un mapa para explorar una zona específica.

La aplicación de Google incorporará un mapa local dentro de Gemini. A partir de ese mapa, usted podrá realizar consultas en formato conversacional. La inteligencia artificial ofrecerá recomendaciones sobre restaurantes, atracciones turísticas y otros puntos de interés cercanos.

El hallazgo lo divulgó el portal especializado Android Authority. El medio detectó la función en la versión 17.6.58.ve.arm64 de la aplicación. Según explicó, la herramienta se mantiene en fase de pruebas y aún requiere ajustes en la precisión de los resultados.

La integración añade el ícono de Google Maps, identificado con el símbolo de ubicación, al menú de adjuntos de Gemini. Esta opción aparece junto a accesos a Drive y a NoteBookLM.

Cuando usted selecciona el mapa, la pantalla se despliega en formato completo. El sistema muestra la ubicación del usuario y el área circundante.

La interfaz incluye botones de búsqueda en la parte superior derecha. También incorpora el botón de ubicación en la esquina inferior derecha. En la parte inferior central aparece la opción “Explorar esta área”.

Al presionar ese botón, el mapa seleccionado se integra a Gemini. A partir de ese momento, la inteligencia artificial permite consultar y localizar sitios próximos dentro del área elegida.

La función continúa en desarrollo. Android Authority señaló que el desempeño aún debe afinarse antes de un eventual lanzamiento general.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.