Para qué sirve la ‘L’ en los carros automáticos y cuándo conviene usarla

Muchos conductores desconocen para qué sirve la letra “L”. Esta función ayuda a mantener el control del automóvil en situaciones exigentes.

Muchos conductores utilizan a diario la transmisión automática. Sin embargo, no siempre conocen el significado de todas las posiciones de la palanca de cambios. Una de las que más dudas genera es la letra “L”, una función diseñada para ofrecer mayor control del automóvil en condiciones específicas.

La letra “L” proviene de la palabra inglesa Low. Cuando la palanca se coloca en esta posición, la transmisión trabaja en una marcha baja. Según información de Ford, esta configuración permite que el vehículo avance a menor velocidad y reduce la exigencia sobre el motor o los frenos.

Esta función resulta útil en situaciones donde el conductor necesita un mayor control del automóvil. Entre los escenarios más comunes destacan las subidas y bajadas pronunciadas, los caminos complicados y las maniobras de remolque de otro vehículo.

¿Cuándo conviene usar la posición “L”?

La posición “L” está pensada para condiciones que requieren una conducción más controlada.

Entre sus usos más frecuentes se encuentran:

Subir cerros o colinas.

Descender pendientes pronunciadas.

Circular por caminos difíciles.

Remolcar otro automóvil.

Al utilizar esta modalidad, el vehículo mantiene una marcha baja que favorece el control de la velocidad.

No obstante, la presencia de la posición “L” es cada vez menos común en los vehículos más recientes. De acuerdo con J.D. Power, consultora e investigadora global especializada en la industria automotriz, esta función bloquea la transmisión en primera o segunda marcha para maximizar el torque disponible en situaciones que requieren mayor fuerza.

La firma explica que muchos fabricantes han reemplazado la tradicional posición “L” debido a los avances en los sistemas electrónicos de gestión del vehículo. Las computadoras de viaje modernas utilizan sensores que detectan de forma automática la inclinación del terreno y la demanda de carga. Con esa información, la transmisión selecciona la marcha más adecuada sin necesidad de que el conductor intervenga manualmente.

Gracias a esta tecnología, numerosos modelos actuales optimizan el desempeño del automóvil en pendientes o durante esfuerzos adicionales sin recurrir a una posición específica identificada con la letra “L”.

¿Qué significan las letras “PRNDL” en una transmisión automática?

Además de la letra “L”, la palanca de cambios incorpora otras posiciones con funciones específicas.

P: Park

La letra “P” corresponde a la palabra Park. En esta posición, los engranajes permanecen bloqueados y las ruedas no pueden moverse.

De acuerdo con el sitio Autoexpo, esta es la posición que debe utilizarse al encender el automóvil para mantener la seguridad.

R: Reversa

La letra “R” significa Reversa. Permite que el vehículo se desplace hacia atrás.

Se utiliza para estacionar, cambiar de dirección o salir de espacios reducidos.

N: Neutral

La posición “N” representa la palabra Neutral.

Cuando se activa, la transmisión queda en punto muerto. El vehículo no avanza aunque se presione el acelerador. En esta condición es necesario utilizar el freno de mano.

D: Drive

La letra “D” significa Drive.

Esta posición permite que el automóvil avance hacia adelante. Además, activa las diferentes velocidades de la transmisión y transmite potencia al eje correspondiente.

La correcta comprensión de cada una de estas funciones permite aprovechar mejor las capacidades de una transmisión automática y conducir con mayor seguridad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.