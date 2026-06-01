Tecnología

Para qué sirve la ‘L’ en los carros automáticos y cuándo conviene usarla

La posición “L” de la caja automática puede marcar la diferencia al enfrentar pendientes pronunciadas o caminos complejos

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Por El Universal / México / GDA
Muchos conductores desconocen para qué sirve la letra “L”. Esta función ayuda a mantener el control del automóvil en situaciones exigentes.
Muchos conductores desconocen para qué sirve la letra “L”. Esta función ayuda a mantener el control del automóvil en situaciones exigentes. (ChatGPT/Generada con IA)







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