Economía

Estos son los carros eléctricos más baratos en Costa Rica en marzo de 2026: así arrancan desde $14.490

La oferta de vehículos eléctricos en Costa Rica se amplía con modelos que buscan atraer a nuevos compradores. Estos son algunos de los EV más accesibles disponibles en agencias durante marzo

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Por Silvia Ureña Corrales
Lista de los vehículos eléctricos más baratos en Costa Rica en marzo de 2026, con precios desde $14.490 y opciones para distintos presupuestos.
Lista de los vehículos eléctricos más baratos en Costa Rica en marzo de 2026, con precios desde $14.490 y opciones para distintos presupuestos. (Canva stock/Holiday Extras de Pexels / Narvikk de Getty Images Signature)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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