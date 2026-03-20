Estos son los carros eléctricos más baratos en Costa Rica en marzo de 2026: así arrancan desde $14.490

Lista de los vehículos eléctricos más baratos en Costa Rica en marzo de 2026, con precios desde $14.490 y opciones para distintos presupuestos.

El mercado de vehículos eléctricos en Costa Rica gana espacio en la oferta automotriz, impulsado por incentivos fiscales, mayor infraestructura de carga y el interés de los consumidores por reducir costos de combustible. En este contexto, varios modelos destacan por ofrecer precios más accesibles dentro del segmento eléctrico.

Este análisis de La Nación se basa en consultas realizadas a concesionarios entre febrero y marzo de 2026, con información suministrada directamente por agencias que comercializan vehículos eléctricos en el país. Los precios corresponden a versiones base y pueden variar según equipamiento o promociones.

Los eléctricos más accesibles del mercado

Entre las opciones más económicas disponibles en agencias destacan modelos compactos y urbanos, con precios que inician desde $14.490.

Estos modelos corresponden principalmente a vehículos urbanos y SUV compactos eléctricos, diseñados para recorridos diarios y con menores costos operativos frente a los automóviles de combustión.

La información se recopiló mediante consultas realizadas a distintas agencias del país entre febrero y marzo de 2026. No todas las marcas aportaron datos para este ejercicio.

FACO no respondió a la solicitud, Veinsa no envió el listado de modelos requerido e Isuzu tampoco remitió la información solicitada. Por esta razón, los vehículos de estas marcas no forman parte del análisis comparativo.

Tendencia del mercado eléctrico

El crecimiento de la oferta refleja una mayor diversificación del mercado, donde ya existen opciones tanto de entrada como de gama alta. La reducción en costos de operación, junto con beneficios fiscales, mantiene el atractivo de estos vehículos frente a los de combustión.

Además, el desarrollo de infraestructura de carga en el país contribuye a facilitar el uso diario de estos automóviles, especialmente en zonas urbanas.

Tres propuestas eléctricas para ingresar al mercado sin altos costos

Changan Lumin

El Changan Lumin se posiciona como el vehículo eléctrico más accesible del mercado, con un precio de $14.490. Este hatchback del segmento A utiliza un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes con transmisión automática de marcha fija y una potencia de 35 kW. Su batería de 17,65 kW·h está orientada a recorridos urbanos, con un enfoque en eficiencia y bajo costo operativo.

En seguridad incorpora bolsas de aire delanteras, frenos ABS con EBD y control electrónico de estabilidad (ESC), además de sensores de retroceso. En equipamiento incluye pantalla de audio de 7 pulgadas, volante multifuncional, cámara de retroceso y monitoreo de presión de llantas. Su propuesta de valor se centra en ser una opción eléctrica accesible, fácil de conducir y adaptada a la movilidad diaria en ciudad.

El Changan Lumin es un hatchback 100% eléctrico con un precio de $14.490, lo que lo convierte en una de las opciones más accesibles del mercado. (Inchcape/Cortesía)

Omoda E5

Es un SUV eléctrico que se ofrece con un precio base de $23.990 para unidades disponibles del 2025. Este modelo destaca por ofrecer una autonomía de hasta 430 kilómetros, lo que lo convierte en una alternativa para quienes buscan mayor alcance sin ingresar a segmentos de mayor precio.

Entre sus principales características se incluyen seis bolsas de aire, llave inteligente y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Su propuesta de valor se enfoca en combinar autonomía, equipamiento tecnológico y seguridad en un rango de precio competitivo dentro del segmento eléctrico.

El Omoda E5 es un SUV 100% eléctrico con un precio desde $23.990, que destaca por su autonomía de hasta 430 kilómetros. (Grupo Cofino /Cortesía)

Chevrolet Spark EUV

Se ubica como una de las opciones eléctricas más completas dentro del rango accesible, con un precio desde $27.900. Este modelo cuenta con un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que desarrolla 100,5 caballos de fuerza (75 kW) y un torque de 180 Nm, alimentado por una batería de 42 kWh. Su autonomía estimada alcanza hasta 281 kilómetros bajo ciclo EPA.

En el apartado de seguridad integra seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, frenado automático de emergencia y múltiples asistencias a la conducción, como alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril y control crucero adaptativo. En equipamiento incorpora pantalla táctil de 10,1 pulgadas con conectividad, cámara 360°, aire acondicionado automático y encendido por proximidad. Su propuesta de valor combina tecnología, seguridad avanzada y mayor autonomía dentro de su categoría.

Su propuesta de valor se enfoca en integrar tecnología avanzada, sistemas de seguridad y una autonomía competitiva para el uso diario. (Grupo Q/Cortesía)

El precio base anunciado por las agencias corresponde normalmente al valor inicial del vehículo, sin incluir gastos adicionales como accesorios.

Nota: Esta lista corresponde a los precios suministrados por las agencias hasta el 2 de marzo del 2026. Los precios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios.