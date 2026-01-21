Orcas que hunden barcos en España crean un lenguaje inédito que intriga a científicos

Científicos grabaron a orcas que atacan barcos en España y descubrieron un sistema de comunicación único que podría tratarse de un nuevo dialecto.

Un grupo de orcas que ataca y hunde embarcaciones en la costa de España desde 2020 desarrolló una forma de comunicación propia, nunca registrada antes por la ciencia.

Investigadores detectaron este comportamiento en el estrecho de Gibraltar, donde las orcas, lideradas por una hembra identificada como Gladis Blanca, protagonizan repetidos incidentes con barcos.

Los científicos lograron grabar al grupo mientras nadaba en aguas españolas. El análisis reveló un conjunto de sonidos inusuales intercambiados entre Gladis Blanca y otras orcas del grupo, conocidas entre los expertos como sus seguidoras.

Este sistema de comunicación incluyó cuatro sonidos distintos que no coinciden con registros previos de la especie. Los especialistas señalaron que estos llamados no se asemejan a los patrones conocidos de otras poblaciones de orcas.

El presidente del Centro de Conservación, Información e Investigación de Cetáceos (Circe) en España, Renaud de Stephanis, explicó que durante décadas se consideró a estas orcas como animales poco vocales. Sin embargo, las nuevas grabaciones mostraron llamadas completamente diferentes a las documentadas hasta ahora, lo que sorprendió a la comunidad científica.

Según el investigador, las variaciones sonoras entre orcas suelen interpretarse como acentos. En este caso, los registros sugieren algo más complejo, cercano a un dialecto propio.

Las grabaciones incluyeron hasta 40 orcas distintas que habitan el estrecho de Gibraltar y la costa atlántica de la península Ibérica. Al menos 15 de estos animales aparecen vinculados a incidentes de colisión con embarcaciones durante los últimos cuatro años.

Las acciones de este grupo se registraron tanto en aguas españolas como portuguesas, lo que mantiene la atención de científicos que buscan comprender las causas de este comportamiento repetido y su posible relación con la nueva forma de comunicación detectada.

