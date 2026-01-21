Tecnología

Orcas que hunden barcos en España crean un lenguaje inédito que intriga a científicos

Investigadores detectaron cuatro sonidos inéditos en orcas del estrecho de Gibraltar, lideradas por Gladis Blanca, vinculadas a ataques a embarcaciones

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos grabaron a orcas que atacan barcos en España y descubrieron un sistema de comunicación único que podría tratarse de un nuevo dialecto.
Científicos grabaron a orcas que atacan barcos en España y descubrieron un sistema de comunicación único que podría tratarse de un nuevo dialecto. (O Globo/GDA)







