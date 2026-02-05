OpenAI lanza GPT-5.3-Codex, su modelo más avanzado para programar y operar computadoras

OpenAI presentó GPT-5.3-Codex, una nueva versión de su modelo orientado a programación y trabajo profesional en computadoras. Según la empresa, se trata del sistema más capaz de la familia Codex hasta ahora, con mejoras en razonamiento, velocidad y ejecución autónoma de tareas complejas.

El modelo combina las capacidades de programación de GPT-5.2-Codex con el razonamiento y el conocimiento profesional de GPT-5.2, en una sola arquitectura. Además, opera un 25% más rápido, lo que permite manejar procesos largos que incluyen investigación, uso de herramientas y ejecución sostenida sin perder contexto.

Uno de los hitos destacados es que GPT-5.3-Codex participó en su propio desarrollo. Versiones tempranas del modelo se usaron para depurar entrenamientos, gestionar despliegues y analizar resultados de evaluación, lo que aceleró el proceso interno de ingeniería.

En pruebas técnicas, GPT-5.3-Codex alcanzó resultados líderes en benchmarks como SWE-Bench Pro y Terminal-Bench 2.0, que miden habilidades reales de ingeniería de software y uso de terminal. También mostró avances en OSWorld y GDPval, evaluaciones enfocadas en tareas de productividad y conocimiento profesional.

Más allá del código, el modelo está diseñado para cubrir todo el ciclo de trabajo tecnológico. Puede ayudar en depuración, despliegue, monitoreo, redacción de documentos técnicos, análisis de datos y creación de presentaciones. OpenAI afirma que estas capacidades lo acercan a un agente general que no solo programa, sino que opera una computadora para completar tareas de principio a fin.

En desarrollo web, GPT-5.3-Codex demostró mejoras en diseño, funcionalidad y autonomía. En pruebas internas, construyó juegos y aplicaciones complejas durante varios días de trabajo continuo, ajustando errores y mejoras con mínima intervención humana.

La interacción también cambia. A diferencia de versiones anteriores, el modelo ofrece actualizaciones frecuentes mientras trabaja. Las personas pueden intervenir, hacer preguntas o redirigir el proceso sin interrumpir la tarea en curso, lo que refuerza su rol como colaborador activo.

En materia de seguridad, OpenAI clasificó a GPT-5.3-Codex como un modelo de alta capacidad en ciberseguridad. Fue entrenado para identificar vulnerabilidades de software y se despliega con un conjunto reforzado de salvaguardas, monitoreo y acceso confiable. La empresa anunció además nuevos programas de apoyo a la investigación defensiva y créditos para proyectos de seguridad.

GPT-5.3-Codex ya está disponible para usuarios con planes pagos de ChatGPT en la aplicación, extensiones de desarrollo, interfaz web y línea de comandos. El acceso por API se habilitará de forma gradual. El modelo fue entrenado y ejecutado en sistemas NVIDIA GB200 NVL72.