OpenAI lanza ‘Frontier’, su plataforma para convertir agentes de IA en trabajadores empresariales

OpenAI anunció este jueves el lanzamiento de Frontier, una nueva plataforma dirigida a grandes empresas para construir, desplegar y administrar agentes de inteligencia artificial capaces de realizar trabajo operativo real. La propuesta apunta a transformar estos sistemas en “compañeros de trabajo” digitales con contexto compartido, permisos claros y capacidad de aprendizaje continuo.

Según la empresa, Frontier surge como respuesta a una brecha creciente entre las capacidades técnicas de los modelos de IA y la dificultad de las organizaciones para integrarlos de forma efectiva en sus procesos diarios. OpenAI sostiene que el problema ya no es la inteligencia de los modelos, sino la manera en que los agentes se diseñan, se gobiernan y se conectan a sistemas empresariales fragmentados.

OpenAI afirma que más de un millón de empresas han utilizado sus tecnologías en los últimos años. En ese período, reporta casos como la reducción de seis semanas a un día en tareas de optimización de chips en una empresa de semiconductores, el aumento de más del 90% del tiempo disponible para ventas en una firma de inversión global y un incremento de hasta 5% en la producción de una compañía energética, lo que representó ingresos adicionales superiores a $1.000 millones.

Frontier fue adoptada inicialmente por empresas como HP, Intuit, Oracle, State Farm, Thermo Fisher y Uber. Otras compañías, entre ellas BBVA, Cisco y T-Mobile, ya habían probado el enfoque de la plataforma en proyectos piloto de alta complejidad.

La propuesta central de Frontier consiste en aplicar a los agentes de IA los mismos principios con los que las empresas escalan personas. Esto incluye procesos de incorporación, acceso a conocimiento institucional, aprendizaje a partir de la experiencia, evaluación del desempeño y límites claros de actuación. Con ello, OpenAI busca que los agentes superen el uso aislado y operen de forma transversal en las organizaciones.

La plataforma conecta almacenes de datos, sistemas CRM, herramientas de soporte y aplicaciones internas para ofrecer a los agentes un contexto compartido del negocio. Ese contexto funciona como una capa semántica común que les permite entender flujos de información, puntos de decisión y objetivos relevantes.

Además, Frontier permite que los agentes planifiquen y ejecuten tareas complejas en entornos abiertos, con acceso a archivos, ejecución de código y uso de herramientas. Estos agentes pueden operar en infraestructuras locales, nubes empresariales o entornos alojados por OpenAI, con prioridad en baja latencia para tareas sensibles al tiempo.

OpenAI incorporó mecanismos de evaluación continua para que los agentes aprendan qué se considera un buen resultado y mejoren su desempeño con el tiempo. La empresa sostiene que este enfoque busca mover la IA desde demostraciones llamativas hacia un rol de apoyo confiable en el trabajo cotidiano.

En materia de seguridad y gobernanza, cada agente cuenta con una identidad propia, permisos explícitos y límites definidos. Esto permite su uso en entornos regulados y sensibles, un aspecto clave para sectores como finanzas, salud y seguros.

La plataforma se complementa con el trabajo de ingenieros especializados de OpenAI que colaboran directamente con las empresas usuarias. Este acompañamiento busca acelerar la adopción y, al mismo tiempo, retroalimentar la investigación interna de la compañía con casos reales de uso empresarial.

Frontier se apoya en estándares abiertos para integrarse con aplicaciones y agentes desarrollados por terceros. OpenAI también anunció alianzas iniciales con empresas especializadas en soluciones de IA empresarial, con planes de ampliar este ecosistema en el futuro.

La compañía informó que Frontier ya está disponible para un grupo limitado de clientes y que su despliegue se ampliará en los próximos meses.