Tecnología

OpenAI anuncia nueva función de ChatGPT para alertar a contactos de confianza sobre riesgos de autolesión

La herramienta permitirá que adultos designen a una persona de confianza para recibir alertas en casos de riesgo grave detectados por ChatGPT

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Por Jailine González Gómez
OpenAI anunció una función opcional en ChatGPT para notificar a contactos de confianza ante señales de riesgo de autolesión.
OpenAI anunció una función opcional en ChatGPT para notificar a contactos de confianza ante señales de riesgo de autolesión. (Canva stock/Solen Feyissa de Pexels/Matheus Bertelli de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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