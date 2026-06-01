Nvidia y Microsoft presentan RTX Spark, el superchip que impulsa los agentes de inteligencia artificial en Windows

RTX Spark combina arquitectura Blackwell RTX y CPU Grace para acelerar agentes de IA, videojuegos y herramientas profesionales.

Nvidia presentó RTX Spark, un nuevo superchip diseñado para potenciar agentes de inteligencia artificial, videojuegos y herramientas creativas en portátiles y computadoras de escritorio con Windows. La compañía aseguró que esta plataforma combina procesamiento gráfico avanzado, aceleración de IA y eficiencia energética en un solo sistema.

El anuncio ocurrió durante Computex 2026. Nvidia indicó que RTX Spark llegará inicialmente a equipos como la Surface Laptop Ultra de Microsoft y la Dell XPS 16, además de dispositivos fabricados por los principales socios OEM del mercado.

Según explicó el fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, la industria de las computadoras personales atraviesa una transformación impulsada por la inteligencia artificial. El ejecutivo destacó que RTX Spark integra en un único chip las tecnologías desarrolladas por la empresa para ejecutar agentes locales, modelos avanzados de IA, flujos de trabajo creativos y videojuegos con gráficos RTX.

Un chip con potencia de inteligencia artificial de 1 petaflop

Uno de los principales atributos de RTX Spark es su capacidad de ofrecer 1 petaflop de potencia de computación para inteligencia artificial.

El chip incorpora una GPU Blackwell RTX equipada con 6.144 núcleos CUDA y núcleos Tensor de quinta generación. Estos componentes trabajan junto a una CPU Nvidia Grace de 20 núcleos.

La plataforma también integra tecnologías como Nvidia CUDA, RTX, DLSS, FP4, TensorRT, OptiX, Reflex y G-SYNC, herramientas orientadas a mejorar el rendimiento gráfico, la ejecución de modelos de IA y la experiencia de juego.

Preparado para los equipos Copilot+

RTX Spark incluye una NPU capaz de cumplir los requisitos establecidos por Microsoft para los equipos Copilot+, que exigen un mínimo de 40 TOPS de capacidad de procesamiento para inteligencia artificial.

Nvidia señaló que uno de los objetivos principales es facilitar el funcionamiento de agentes de IA y acelerar su adopción masiva. Entre los ejemplos mencionó soluciones como Hermes Agent y OpenClaw.

MediaTek y Microsoft participaron en el desarrollo

La compañía informó que MediaTek colaboró en el diseño de la CPU personalizada. El propósito fue optimizar la eficiencia energética, el rendimiento y la conectividad.

Por otra parte, Microsoft trabajó junto con Nvidia durante varios años para permitir que aplicaciones heredadas de Windows funcionen correctamente en dispositivos basados en arquitectura Arm.

Seguridad reforzada para agentes de inteligencia artificial

La seguridad figura entre los aspectos destacados de RTX Spark.

Nvidia explicó que desarrolló junto con Microsoft una plataforma Windows que permite ejecutar agentes de inteligencia artificial bajo el control del usuario.

La empresa también indicó que colabora con proveedores de sistemas antitrampas para ampliar la compatibilidad de videojuegos como Fortnite en equipos Snapdragon Copilot+.

Adobe optimiza Photoshop y Premiere para RTX Spark

En el área de creación de contenido, Nvidia anunció una alianza con Adobe para rediseñar el funcionamiento de Photoshop y Premiere sobre la nueva plataforma.

La compañía afirmó que herramientas basadas en inteligencia artificial como Relleno Generativo en Photoshop y Extensión Generativa en Premiere podrían alcanzar velocidades hasta dos veces superiores en tareas relacionadas con IA, edición, corrección de color y efectos visuales.

Así serán los primeros portátiles con RTX Spark

Los nuevos portátiles equipados con RTX Spark contarán con pantallas OLED de entre 14 y 16 pulgadas compatibles con G-SYNC.

Los fabricantes apostarán por diseños ultradelgados con un grosor de apenas 14 mm y un peso ligeramente superior a 1 kilogramo.

Los equipos incorporarán chasis de aluminio mecanizado, enfocados en combinar resistencia y diseño moderno.

También llegará a computadoras de escritorio compactas

Nvidia confirmó que RTX Spark también impulsará computadoras de escritorio compactas.

Estos sistemas estarán orientados a la ejecución de agentes de inteligencia artificial, cargas de trabajo creativas, videojuegos y tareas de productividad cotidiana.

Los primeros equipos con esta plataforma estarán disponibles durante el otoño de 2026 mediante fabricantes como Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface y MSI.

Posteriormente se sumarán modelos desarrollados por Acer y Gigabyte.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.