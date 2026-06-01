Tecnología

Nvidia y Microsoft presentan RTX Spark, el superchip que impulsa los agentes de inteligencia artificial en Windows

RTX Spark combina arquitectura Blackwell RTX y CPU Grace para acelerar agentes de IA, videojuegos y herramientas profesionales

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Por Europa Press
RTX Spark combina arquitectura Blackwell RTX y CPU Grace para acelerar agentes de IA, videojuegos y herramientas profesionales.
RTX Spark combina arquitectura Blackwell RTX y CPU Grace para acelerar agentes de IA, videojuegos y herramientas profesionales. (NVIDIA/NVIDIA)







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