Nunca deje la computadora conectada todo el día: así se afecta la vida útil de la batería

El uso constante del notebook conectado puede afectar la batería. La clave está en controlar la carga, la temperatura y los hábitos diarios.

Dejar la computadora portátil conectada a la toma eléctrica durante todo el día todavía genera efectos negativos, pese a los avances en la tecnología de baterías. El impacto varía según la antigüedad del equipo y el diseño de sus componentes internos, en especial los relacionados con el sistema energético.

En los modelos más recientes, los riesgos disminuyen gracias a sistemas que interrumpen la carga al llegar al 100%. Sin embargo, otros componentes no se diseñaron para operar de forma continua bajo carga. En los equipos más antiguos, el desgaste aparece con mayor rapidez debido a la tensión constante y al uso repetido de los ciclos de carga.

La situación se complica porque los fabricantes ofrecen pocas orientaciones prácticas sobre el cuidado diario de la batería. Por esa razón, se identifican los principales motivos para evitar mantener el notebook siempre conectado y las acciones que ayudan a prolongar su vida útil.

¿Se puede dejar el notebook siempre conectado a la toma?

Los notebooks modernos suelen manejar mejor los periodos prolongados conectados a la electricidad. La mayoría detiene la carga al alcanzar el 100% y pasa a utilizar energía directa de la fuente. Esto evita la sobrecarga.

Aun así, se recomienda desconectar el equipo cuando no está en uso. Esta práctica reduce el riesgo de sobrecalentamiento del cargador, protege ante posibles picos eléctricos y favorece la salud de la batería. Las baterías mantienen mejor desempeño cuando operan en rangos intermedios de carga.

¿Dejar la computadora conectada daña la batería?

Los sistemas actuales gestionan la carga con mayor eficiencia. Sin embargo, no todos los fabricantes aplican la misma tecnología. Cuando el notebook permanece conectado durante tareas exigentes, como edición de video o juegos, la batería puede perder pequeñas porciones de carga que el cargador repone de forma constante.

Este uso repetido de una franja limitada de la batería afecta la calibración del sistema. El equipo puede interpretar de forma imprecisa el nivel real de carga. Por ello, se aconseja utilizar el notebook desconectado en algunos momentos y mantener la batería entre 40% y 80%.

En el caso de los notebooks gamer, muchos fabricantes recomiendan mantenerlos conectados para asegurar el máximo rendimiento. Al funcionar solo con batería, varios modelos reducen la potencia del CPU y la GPU. No obstante, en usos extremos también aparece otro riesgo relevante: el sobrecalentamiento, que resulta perjudicial para la batería.

Cómo mejorar la vida útil de la batería del notebook

El uso inteligente de la batería marca la diferencia. Mantener la carga entre 40% y 80% ayuda a preservar los ciclos y la estabilidad a largo plazo. Evitar tanto el 100% constante como la descarga total resulta clave.

Cuando el notebook no se utiliza, conviene desconectarlo de la toma, pero con suficiente carga. En modelos que aún permiten retirar la batería, guardarla por separado durante periodos prolongados ofrece una capa adicional de protección.

La temperatura del entorno también influye. Lo ideal consiste en mantener el equipo entre 15 °C y 35 °C, sobre todo durante la carga. Los modelos ultradelgados requieren mayor atención, ya que su sistema de disipación tiende a elevar la temperatura interna.

Lo que no debe hacer al cargar el notebook

Evite agotar por completo la batería antes de cada recarga. Tampoco conviene dejar el equipo conectado por largos periodos después de alcanzar el 100 %. Las baterías reaccionan de forma negativa ante impactos, por lo que las caídas y golpes representan un riesgo adicional.

La presencia de señales como hinchazón indica un problema que requiere atención inmediata. Además, el uso de cargadores originales o certificados resulta fundamental. Un voltaje inadecuado reducen la vida útil del equipo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.