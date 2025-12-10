¿Es seguro cerrar su computadora portátil sin apagarla? Esto es lo que puede ocurrir

Cerrar la tapa de su portatil sin apagarlo puede dañar archivos o afectar el sistema.

Cerrar la tapa de la computadora portátil sin apagarlo parece una solución rápida y práctica para continuar el trabajo más tarde. Sin embargo, esta acción, aunque común, puede ocasionar fallas técnicas si el equipo no está configurado de forma adecuada.

Alan Francisco dos Santos, profesor de Ingeniería en Computación de la Universidad Uniderp, explicó que esta práctica no suele dañar el hardware, pero sí puede afectar el rendimiento del sistema. Si el equipo está en modo de suspensión y pierde energía de forma repentina, pueden generarse errores graves.

¿Qué pasa si se cierra el notebook sin apagarlo?

Al cerrar la tapa, el dispositivo entra en modo suspensión. En este estado, los datos activos permanecen en la memoria RAM, que depende de una fuente de energía constante. Si se interrumpe el suministro eléctrico, por ejemplo, si se desconecta el cargador o la batería se agota, los datos almacenados se pueden perder.

Esta pérdida repentina puede corromper archivos, trabar programas o generar errores en el sistema operativo. En los casos más severos, podría requerirse una reinstalación del sistema.

Para evitar estos inconvenientes, lo más recomendable es apagar el equipo por completo o utilizar el modo hibernación, que guarda toda la información en el disco antes de apagarse.

Cómo configurar su notebook para evitar riesgos

En Windows 10 y Windows 11, es posible definir qué acción debe ejecutar el sistema al cerrar la tapa, tanto cuando está con batería como cuando está conectado a la corriente.

Estos son los pasos para configurar la función:

Ingrese al Panel de control. Seleccione Hardware y Sonido, luego Opciones de energía. En el menú lateral, pulse Elegir el comportamiento del cierre de la tapa. Aparecerán dos columnas: una para el uso con batería y otra para cuando está conectado. Para cada caso, puede seleccionar una de las siguientes acciones: No hacer nada, Suspender, Hibernar o Apagar.

La opción más segura es Hibernar, ya que guarda los datos en el disco duro antes de suspender el equipo.

Qué hacer si un archivo se corrompe

Si tras un corte inesperado de energía se pierden archivos o estos se dañan, existen herramientas para intentar recuperarlos. Entre las más utilizadas están Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard, Disk Drill y Stellar File Repair. Algunas de estas plataformas requieren suscripción, pero ofrecen buenos resultados.

En el caso de archivos de Office como Word, Excel o PowerPoint, se recomienda usar la función integrada del programa:Ir a Archivo > Abrir > Buscar, luego hacer clic en la flecha junto al botón Abrir y seleccionar Abrir y reparar.

Cuando el daño es más severo, y los archivos son irrecuperables con software, existen empresas especializadas en recuperación de datos, aunque sus servicios pueden ser costosos.

Consejos para prevenir errores por cierre incorrecto

Para evitar problemas con su equipo, conviene seguir algunas prácticas recomendadas:

No desconecte la fuente de alimentación mientras el notebook esté encendido.

mientras el notebook esté encendido. Evite que la batería llegue a 0% con frecuencia.

con frecuencia. Utilice siempre el cargador original o adecuado para su modelo.

para su modelo. Conecte primero el cargador a la toma eléctrica y luego al dispositivo.

No fuerce el apagado del equipo manteniendo presionado el botón de encendido.

del equipo manteniendo presionado el botón de encendido. Asegure una ventilación adecuada para prevenir sobrecalentamientos.

para prevenir sobrecalentamientos. Cierre y abra la tapa desde el centro de la pantalla, no desde los extremos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.