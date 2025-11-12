Tecnología

¿Dejar su computadora portátil enchufada todo el día daña la batería? Expertos lo explican

Las baterías actuales se gestionan mejor, pero el calor y el uso continuo pueden reducir su rendimiento

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Los expertos recomiendan evitar calor excesivo y ciclos innecesarios para prolongar la vida de la batería del portátil.
Los expertos recomiendan evitar calor excesivo y ciclos innecesarios para prolongar la vida de la batería del portátil. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcomputadorascomputador portátillaptopbatería
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.