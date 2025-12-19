Nueva versión de ChatGPT Images: la respuesta de OpenAI ante el avance de Nano Banana Pro

ChatGPT Images se actualiza con el modelo GPT Image 1.5, suma una interfaz dedicada y busca competir con propuestas como Nano Banana Pro de Google.

OpenAI anunció el lanzamiento de una nueva versión de ChatGPT Images, una herramienta que busca reforzar su liderazgo frente a competidores como Nano Banana Pro, el generador de imágenes presentado por Google meses atrás. La actualización se apoya en el modelo GPT Image 1.5 y ya está disponible para todos los usuarios.

La empresa informó que esta versión permite generar imágenes con mayor realismo, ejecutar ediciones fotográficas más precisas y ofrecer resultados hasta cuatro veces más rápidos. Uno de los principales diferenciales es su integración directa con el chatbot de ChatGPT, lo que simplifica el proceso creativo desde un solo entorno.

De acuerdo con la revista Wired, OpenAI señaló que el objetivo del modelo es lograr que la generación de imágenes resulte placentera, estimule la inspiración y facilite la exploración creativa. La compañía indicó que el sistema sigue la intención del usuario con mayor consistencia, incluso en detalles pequeños.

OpenAI también explicó que el modelo conserva elementos clave como iluminación, composición y apariencia de las personas a lo largo de las solicitudes, las respuestas y las ediciones posteriores. Esto permite mantener coherencia visual entre diferentes iteraciones de una misma imagen.

El informe detalla que la nueva versión de ChatGPT Images quedó habilitada de forma predeterminada tanto para usuarios gratuitos como para quienes cuentan con planes de pago. El acceso se realiza desde la versión web o desde las aplicaciones móviles de ChatGPT.

Otra novedad es la incorporación de una barra lateral, una interfaz diseñada exclusivamente para la creación y el diseño de imágenes, que facilita la navegación y el control de las herramientas visuales.

El avance se da en un contexto de competencia intensa en inteligencia artificial. Aunque OpenAI mantiene una posición de liderazgo, empresas tecnológicas tradicionales como Google continúan reduciendo la distancia. Incluso Sam Altman reconoció que Google realizó un trabajo destacado en los últimos meses.

