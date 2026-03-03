Tecnología

Nueva app alerta si hay gafas inteligentes grabando cerca de usted

La herramienta Nearby Glasses identifica dispositivos como Ray-Ban Meta y envía notificaciones según la distancia configurada

Por Europa Press
La app analiza señales Bluetooth para advertir sobre posibles grabaciones con gafas inteligentes en el entorno cercano.
La app analiza señales Bluetooth para advertir sobre posibles grabaciones con gafas inteligentes en el entorno cercano. (MY POCKETPC/GOOGLE PLAY/MY POCKETPC/GOOGLE PLAY)







