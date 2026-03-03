Nueva app alerta si hay gafas inteligentes grabando cerca de usted

Una nueva aplicación para Android promete advertirle si en su entorno hay gafas inteligentes activas que podrían estar grabando sin su consentimiento. La herramienta se llama Nearby Glasses y funciona mediante la detección de dispositivos cercanos.
El desarrollo surge ante el avance de modelos como Ray-Ban Meta, Oakley Meta y Spectacles, que incorporan cámaras para tomar fotografías y grabar en primera persona. Estos dispositivos capturan imágenes al nivel de la vista de quien los usa. Su diseño se asemeja cada vez más a unas gafas convencionales.
Esa apariencia discreta dificulta identificar cuándo alguien porta gafas inteligentes en funcionamiento. Esto abre la posibilidad de que una persona sea fotografiada o grabada sin su conocimiento.
La aplicación Nearby Glasses busca ofrecer una alerta en esos casos. El proyecto pertenece a Yves Jeanrenaud, quien lo publicó en GitHub bajo modalidad de código abierto.
Según detalla el repositorio, la app detecta los identificadores Bluetooth de estos dispositivos. Luego envía una notificación al usuario cuando identifica unas gafas activas dentro de un rango determinado. Esa distancia puede personalizarse.
El creador advierte que la herramienta debe utilizarse con cautela. La aplicación puede detectar un dispositivo Bluetooth con características técnicas similares a las gafas inteligentes, aunque no se trate de ellas ni estén realmente cerca.
