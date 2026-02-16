Android 17 lanza su primera versión beta: estas son las novedades que ya pueden probar desarrolladores y usuarios pioneros

Android 17 inicia pruebas públicas con funciones para pantallas grandes, seguridad mejorada y calendario de actualizaciones.

Google liberó la Beta 1 de Android 17 y abrió el acceso no solo a desarrolladores sino también a usuarios pioneros inscritos en el programa oficial. La versión permite probar funciones clave antes del lanzamiento general del sistema operativo.

La compañía tecnológica desplegó la primera beta de Android 17 como parte del proceso previo a su versión estable. El objetivo es que los desarrolladores trabajen en la compatibilidad de sus aplicaciones y detecten posibles fallos.

Esta Beta 1 representa el primer paso hacia la versión final del sistema. Google prevé alcanzar la estabilidad de la plataforma en marzo, lo que marcará una etapa decisiva antes de la distribución masiva.

Usuarios pioneros ya pueden instalar Android 17

Por primera vez, Google abrió esta Beta 1 a usuarios pioneros inscritos en el programa de versiones beta. Estas personas pueden probar las aplicaciones adaptadas a Android 17 desde un dispositivo Pixel compatible.

El acceso permite validar el rendimiento del sistema en condiciones reales y acelerar la detección de errores antes del lanzamiento oficial.

Actualizaciones trimestrales ya tienen calendario

Google también definió un esquema de actualizaciones trimestrales para Android 17.

Durante el segundo trimestre de 2026 llegará una actualización principal del SDK con cambios planificados. En el cuarto trimestre se lanzará una actualización menor centrada en la API y en funciones adicionales.

Este calendario busca consolidar la plataforma y mantener ajustes progresivos tras su liberación.

La Beta 1 ya incorpora varias funciones que formarán parte de Android 17.

Entre ellas destaca la obligación de que las aplicaciones puedan habilitarse en pantallas grandes, lo que impulsa la optimización para tabletas y dispositivos plegables.

También se incluye una interfaz de proveedor de servicios pública para la implementación de criptografía híbrida HPKE.

Además, el sistema suma nuevos perfiles para la sincronización de dispositivos complementarios, como equipos médicos y monitores de actividad física.

Con esta beta, Google inicia la fase clave de pruebas técnicas antes de la llegada definitiva de Android 17 a todos los usuarios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.