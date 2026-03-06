Tecnología

Nintendo PlayStation: museo de Estados Unidos adquiere el prototipo más antiguo conocido de la consola

El museo estadounidense suma a su colección el Sony MSF-1, un raro prototipo del proyecto conjunto entre Nintendo y Sony que nunca llegó al mercado

EscucharEscuchar
Por Europa Press
El National Videogame Museum obtuvo el Sony MSF-1, prototipo del proyecto Nintendo PlayStation. El dispositivo revela el origen de la consola PlayStation.
El National Videogame Museum obtuvo el Sony MSF-1, prototipo del proyecto Nintendo PlayStation. El dispositivo revela el origen de la consola PlayStation. (NATIONAL VIDEOGAME MUSEUM/NATIONAL VIDEOGAME MUSEUM)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNintendoSonyVideojuegosConsolas
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.