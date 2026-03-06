Nintendo PlayStation: museo de Estados Unidos adquiere el prototipo más antiguo conocido de la consola

El National Videogame Museum obtuvo el Sony MSF-1, prototipo del proyecto Nintendo PlayStation. El dispositivo revela el origen de la consola PlayStation.

El National Videogame Museum de Estados Unidos incorporó a su colección el Sony MSF-1, considerado el prototipo más antiguo conocido del proyecto de consola desarrollado de forma conjunta por Nintendo y Sony.

El dispositivo corresponde a una etapa temprana de colaboración entre ambas compañías durante finales de la década de 1980 e inicios de 1990. En ese periodo, Nintendo y Sony impulsaron el desarrollo de una consola conocida como Nintendo PlayStation.

El proyecto no llegó al mercado. Nintendo decidió establecer una alianza con Philips. Esa decisión marcó el final de la cooperación con Sony. A partir de ese proceso surgió la consola PlayStation.

La principal innovación del proyecto consistía en la posibilidad de incorporar juegos en formato CD. Ese elemento representaba una diferencia frente a los cartuchos utilizados en las consolas de la época.

Aunque el dispositivo nunca se comercializó, algunos prototipos aún existen. Uno de ellos es el Sony MSF-1 que ahora forma parte del museo estadounidense. La institución informó que este equipo corresponde al sistema de desarrollo original del accesorio de CD para Super Nintendo. También indicó que se trata de la única unidad conocida de este modelo.

El museo anunció la adquisición por medio de una publicación en la red social X. En ese mensaje destacó el valor histórico del dispositivo dentro de la evolución de las consolas.

Otros prototipos relacionados con el proyecto Nintendo PlayStation también aparecieron en el mercado. Uno de ellos fue adquirido por el fundador de Pets.com y Toys.com, Greg McLemore.

Ese equipo se vendió en una subasta por $360.000. El dispositivo perteneció a Olaf Olafsson, quien fue el primer presidente y director ejecutivo de Sony Computer Entertainment.

El proyecto Nintendo PlayStation se mantiene como uno de los episodios más conocidos en la historia de la industria de los videojuegos, debido a la ruptura entre ambas compañías y al posterior nacimiento de la PlayStation.

