Nintendo lanza ¡Hola, Mario!: la app infantil gratuita que permite jugar con su rostro y limitar el tiempo de uso

¡Hola, Mario! permite a niños jugar con el rostro del personaje y fija límites de uso en celulares y consolas.

Nintendo presentó la aplicación gratuita ¡Hola, Mario!, una herramienta dirigida a niños pequeños que permite interactuar con el rostro de Super Mario y establecer límites de tiempo de juego. La descarga ya está disponible en teléfonos, tabletas y consolas Nintendo Switch.

La nueva app forma parte de la colección My Mario, una línea pensada para niños y padres. Esta colección incluye bloques de madera, peluches, sonajeros, cortometrajes y la propia aplicación digital.

¿Qué permite hacer la app ¡Hola, Mario!?

La aplicación ofrece una experiencia interactiva centrada en la cara del personaje. Los menores pueden girar, estirar o tirar de los bigotes de Mario. También pueden manipular objetos icónicos del universo del videojuego como champiñones, estrellas y tuberías.

Entre las funciones destaca el juego de “cucutrás”, donde Mario participa en la dinámica. En algunas ocasiones aparece el fantasma Boo como parte de la interacción.

Control del tiempo de juego para padres

Uno de los elementos centrales de la aplicación es la limitación del tiempo de uso. Tras un periodo determinado, Mario se va a dormir y la interacción se bloquea.

Los padres pueden configurar cuánto tiempo desean que sus hijos utilicen la app. Esta función permite administrar el acceso sin necesidad de conexión a Internet.

Plataformas disponibles y descarga gratuita

¡Hola, Mario! está disponible desde este jueves para smartphones, tabletas, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

La aplicación se puede descargar sin costo desde la Play Store de Google, la App Store de Apple y la eShop de Nintendo. No requiere conexión a internet para funcionar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.