Tecnología

Nintendo lanza ¡Hola, Mario!: la app infantil gratuita que permite jugar con su rostro y limitar el tiempo de uso

La nueva aplicación de Nintendo integra juegos interactivos con el personaje y control parental sin conexión a Internet

EscucharEscuchar
Por Europa Press
¡Hola, Mario! permite a niños jugar con el rostro del personaje y fija límites de uso en celulares y consolas.
¡Hola, Mario! permite a niños jugar con el rostro del personaje y fija límites de uso en celulares y consolas. (NINTENDO./NINTENDO.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNintendo
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.