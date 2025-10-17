Nintendo busca romper récord: quiere fabricar 25 millones de Switch 2 antes de marzo de 2026

Nintendo quiere fabricar 25 millones de Switch 2 y romper el récord de ventas que tuvo la primera consola en su año de estreno.

Nintendo planea fabricar 25 millones de unidades de la consola Switch 2 antes de que finalice su año fiscal, el 31 de marzo de 2026. Esta meta apunta a superar el desempeño comercial de la primera versión de la consola en su primer año de vida.

La Switch 2 se lanzó el 5 de junio, pero la producción a gran escala arrancó desde finales del año pasado. Esta estrategia permitió a la compañía contar con inventario suficiente para el estreno, y ahora, con la temporada navideña cerca, pretende aumentar aún más la oferta disponible.

Fuentes citadas por Bloomberg señalaron que Nintendo solicitó a sus proveedores acelerar la producción para cumplir con el ambicioso objetivo de 25 millones de unidades fabricadas en menos de dos años.

Socios encargados del montaje estiman que Nintendo podría superar la barrera de los 15 millones de consolas vendidas antes del 30 de marzo de 2026. De hecho, algunas proyecciones internas calculan que las ventas podrían acercarse a los 20 millones de unidades.

En su primer año en el mercado, la Switch original logró vender 17,8 millones de unidades. Con la producción actual y la nueva orden de incremento, la empresa japonesa podría rebasar esa marca, si se mantiene la demanda esperada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.