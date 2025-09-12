Nintendo Switch 2 anuncia nuevos juegos disponibles para la consola: conozca de cuáles se trata

Nintendo anuncia sorpresas para el 40 aniversario de Super Mario. Remasterizaciones, nuevas entregas y el regreso de otros clásicos.

Madrid. Nintendo celebra el 40 aniversario de Super Mario Bros con la llegada a Nintendo Switch 2 de títulos de esta franquicia, como la remasterización de Super Mario Galaxy 2, Mario Tennis Fever o Yoshi y el libro misterioso, junto a otros juegos como Pokémon Pokopia, Tomodachi Life y Dragon Quest VII Reimagined.

Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 tendrán una remasterización para la videoconsola Nintendo Switch, y con compatibilidad para Swtich 2, que llegará el 2 de octubre. Los dos títulos podrán comprarse en la eShop juntos o por separado.

En febrero del año que viene llegará a Switch 2 Mario Tennis Fever, una nueva entrega de esta franquicia deportiva que introduce la posibilidad de deslizarse por la pista y de usar técnicas defensivas, como golpes en salto.

Habrá hasta 38 personajes de los juegos de Super Mario disponibles para competir en los modos Torneo, Torres de Retos y Popurrí, y podrán usarse nuevos tipos de raquetas, como furor, de hielo, minichampiñón y sombría, que habilitan un golpe especial.

Y modos de juego en línea multijugador, clasificatorio y un modo realista, en el que usarán los Joy-Con como raquetas. Y un modo historia en el que los protagonistas, transformados en bebés, tendrán que aprender a jugar a tenis mientras combates monstruos, como ha informado en un Nintendo Direct celebrado este viernes.

Otro título de la franquicia que llegará a Switch 2 es Super Mario Wonder (primavera 2026), que lleva a los jugadores al Reino flor, en un formato multijugador y presenta el primer encuentro en el parque Belabel, donde hay distintas atracciones en las que se puede jugar en equipo o contra amigos y familiares.

En primavera también llegará a Switch 2 Yoshi y el libro misterioso. En esta aventura, Yoshi investigara un problema que afecta a Profesor Leo, un libro parlante que cae del cielo: no puede ver lo que está escrito en sus páginas.

Aparte de la franquicia de Super Mario, Nintendo también ha anunciado que la aplicación Nintendo Today, que ofrece actualizaciones sobre novedades de Nintendo, tanto de las consolas como de los juegos así como de contenidos relacionados, está ya disponible en español de España.

Esta aplicación puede personalizarse con temas inspirados en las principales franquicias de Nintendo, y desde este viernes, hay disponible un nuevo de Kirby.

Nintendo también recupera Tomodachi Life, un juego de simulación social lanzado inicialmente para Nintendo 3DS. Esta entrega, titulada Una vida de ensueño, estará disponible para Switch en primavera, y en ella, los jugadores podrán personalizar su Mii tanto en la apariencia física como en la personalidad.

El 25 de setiembre debutará para Switch y Switch 2 Hades II en formato digital, mientras que el 5 de febrero de 2026 llegará Dragon Quest VII Reimagined.

Además, el 17 de febrero llegará a Nintendo Switch online un nuevo paquete de juegos clásicos, que incluye una colección de títulos en 3D estereoscópico para Virtual Boy, que requiere un visor especial que recupera el diseño de la Virtual Boy original.

Nintendo también ha anunciado Metroid Prime 4: Beyond (4 de diciembre), Resident Evil Requiem (27 de febrero), FireEmblem: Fortune’s Weave (2026) y Pokémon Pokopia (2026), una aventura protagonizada por un Ditto que ha tomado el aspecto de un humano.