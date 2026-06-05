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Netflix estrenará gratis videojuego oficial del Mundial 2026: así funcionará ‘FIFA World Cup: Launch Edition’

La nueva propuesta de la FIFA llegará a Netflix con las selecciones, estadios y jugadores oficiales de la Copa Mundial 2026

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Por Europa Press
El videojuego oficial del Mundial 2026 debutará en Netflix con partidas para hasta cuatro jugadores y control mediante celular.
El videojuego oficial del Mundial 2026 debutará en Netflix con partidas para hasta cuatro jugadores y control mediante celular. (FIFA/FIFA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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