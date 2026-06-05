Netflix estrenará gratis videojuego oficial del Mundial 2026: así funcionará ‘FIFA World Cup: Launch Edition’

El videojuego oficial del Mundial 2026 debutará en Netflix con partidas para hasta cuatro jugadores y control mediante celular.

Netflix y la FIFA lanzarán el próximo 11 de junio el videojuego FIFA World Cup: Launch Edition, una propuesta de fútbol digital diseñada para televisores y dispositivos móviles que coincidirá con la expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El título estará disponible para los suscriptores de Netflix. La plataforma permitirá descargarlo sin costo adicional dentro de la suscripción.

La FIFA explicó que el proyecto forma parte de su estrategia para desarrollar videojuegos propios dirigidos a los aficionados del fútbol mundial. El lanzamiento llega en la antesala del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según la organización, el juego busca transmitir la emoción e intensidad de la máxima competición de selecciones. También pretende ofrecer una experiencia accesible para usuarios con distintos niveles de habilidad.

FIFA World Cup: Launch Edition incluirá las 48 selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, contará con los 16 estadios oficiales del torneo y los 1.248 futbolistas que formarán parte de la competición.

Una de las principales características del videojuego será su sistema de control. Los jugadores utilizarán el teléfono móvil como mando mientras el partido se desarrollará en el televisor. El acceso se realizará mediante el escaneo de un código QR.

La FIFA indicó que la experiencia fue diseñada para facilitar el ingreso inmediato a las partidas. Hasta cuatro personas podrán jugar de forma simultánea.

En esta primera versión, el enfoque estará centrado en una jugabilidad sencilla y rápida. Sin embargo, la organización adelantó que el título recibirá futuras actualizaciones. Estas incorporarán nuevas funciones y elementos para ampliar la profundidad de los encuentros.

El lanzamiento también marca una diferencia importante respecto a las entregas históricas de la franquicia FIFA. Electronic Arts no participa en este proyecto.

La ausencia de la desarrolladora responde al fin de la relación entre ambas entidades. Tras esa separación, la compañía estadounidense continuó su saga futbolística bajo la marca EA Sports FC, mientras la FIFA inició el desarrollo de nuevas experiencias digitales bajo su propia licencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.