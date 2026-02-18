Netflix amenaza con demanda por uso de su contenido en inteligencia artificial Seedance 2.0

Netflix elevó la presión contra ByteDance y amenazó con litigios inmediatos si no cesa la presunta infracción de propiedad intelectual relacionada con su modelo de inteligencia artificial Seedance 2.0.

La plataforma de streaming se sumó así a reclamos previos de compañías como Disney y a una denuncia presentada por la Motion Picture Association (MPA), que solicitó el cese inmediato de la actividad que considera infractora.

Seedance 2.0 se presentó la semana anterior como un modelo multimodal de generación de imágenes y videos. La herramienta mejora la calidad respecto a su versión anterior. Permite resultados de nivel profesional. Ofrece efectos visuales realistas y sonido estéreo de doble canal.

La polémica surgió tras la difusión de videos creados con esta tecnología. Uno de ellos lo compartió el director Ruairi Robinson, conocido por producciones como La ciudad silenciosa y BlinkyTM. En ese material aparecen los actores Tom Cruise y Brad Pitt en una escena de pelea con un realismo similar al de una película rodada.

Representantes de la industria cinematográfica en Estados Unidos denunciaron que Seedance 2.0 utiliza contenidos protegidos sin autorización. Alegaron que el modelo recurre a material con derechos de autor para generar obras derivadas.

En ese contexto, Netflix envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance. Exigió que la compañía retire de los conjuntos de datos de entrenamiento cualquier contenido de propiedad intelectual perteneciente a la plataforma. También solicitó la implementación de salvaguardas que impidan nuevas infracciones al generar contenido con el modelo.

Según informó el medio especializado Variety, la directora de litigios de Netflix, Mindy LeMoine, indicó en la carta que Seedance funciona como un motor de piratería de alta velocidad. Señaló que el sistema genera grandes cantidades de obras derivadas no autorizadas. Mencionó el uso de personajes, mundos narrativos y tramas guionizadas de producciones originales de la empresa.

Netflix otorgó a ByteDance un plazo de tres días para responder a sus exigencias. Advirtió que, de no obtener una respuesta satisfactoria, iniciará litigios inmediatos.

La compañía también citó ejemplos de videos generados con Seedance 2.0 en los que se observa vestuario específico de la serie Bridgerton y representaciones de Stranger Things con el reparto original.

Por su parte, ByteDance anunció el lunes que tomará medidas tras las quejas provenientes de Hollywood. La empresa afirmó que refuerza las salvaguardas para evitar el uso no autorizado de propiedad intelectual por parte de los usuarios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.