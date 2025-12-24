Tecnología

¡Navidad en sus chats! Así puede activar el ‘efecto confeti’ en WhatsApp

¿Ha notado los papeles de colores en sus conversaciones? WhatsApp estrena el efecto confeti por Navidad y aquí le indicamos los emojis exactos que debe utilizar para activarlo

Por El Universal / México / GDA
El efecto se activa al reaccionar a mensajes o archivos con emojis festivos específicos, como la cara fiestera, brindis, bola de confeti o el cañón de confeti.
El efecto se activa al reaccionar a mensajes o archivos con emojis festivos específicos, como la cara fiestera, brindis, bola de confeti o el cañón de confeti. (Gemini/IA)







