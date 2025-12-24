¡Navidad en sus chats! Así puede activar el ‘efecto confeti’ en WhatsApp

El efecto se activa al reaccionar a mensajes o archivos con emojis festivos específicos, como la cara fiestera, brindis, bola de confeti o el cañón de confeti.

El espíritu de las fiestas de fin de año ha llegado oficialmente a WhatsApp. La aplicación de Meta se ha vestido de gala con una animación especial diseñada para llenar de color y alegría sus conversaciones durante estas fechas.

Si desea que su pantalla se llene de celebración, le explicamos paso a paso cómo activar este llamativo efecto visual.

¿Qué es el efecto confeti?

No se trata de una función que deba buscarse en el menú de configuración; es una animación automática que WhatsApp activa durante la temporada navideña. Al realizar ciertas interacciones, podrá observar cómo caen papeles de colores desde la parte superior de la pantalla, simulando una auténtica celebración navideña.

Requisitos para visualizarlo

Antes de comenzar, es necesario asegurarse de cumplir con lo siguiente:

Actualice su aplicación: La función solo está disponible en la versión más reciente de WhatsApp para iOS y Android.

La función solo está disponible en la versión más reciente de WhatsApp para iOS y Android. Exclusivo para móviles: Por el momento, este efecto no es compatible con WhatsApp Web.

Guía para su activación

Existen dos formas principales de visualizar el confeti en acción:

1. En los Estados de sus contactos

Cuando visualice la historia de un contacto, no es suficiente con enviar un mensaje de texto. Para ver la animación:

Reaccione al estado utilizando exclusivamente el icono de corazón , cerca de la barra de responder estado.

, cerca de la barra de responder estado. De inmediato, verá el confeti caer por toda su pantalla.

2. En sus chats personales o grupales

Es posible celebrar dentro de cualquier conversación al reaccionar a mensajes, fotografías o audios. Sin embargo, el sistema solo responde a estos emojis específicos:la cara fiestera, de brindis, bola de confeti y cañón de confeti; todos estos alusivos a un festejo, que en este caso serían Navidad y Año Nuevo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.