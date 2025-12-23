El truco de WhatsApp para enviar el mismo mensaje de Navidad a muchos contactos sin crear grupos

Una función de WhatsApp permite enviar felicitaciones navideñas a muchos contactos a la vez, de forma privada y sin usar grupos.

Si usted desea felicitar la Navidad por WhatsApp sin invertir demasiado tiempo, existe una función que permite enviar un mismo mensaje a varios contactos de forma rápida y ordenada.

La herramienta se llama listas de difusión de WhatsApp. Esta opción facilita el envío de textos, audios, fotos, documentos o video a muchas personas de manera simultánea, sin necesidad de crear grupos.

Las listas de difusión permiten seleccionar contactos específicos desde la agenda del teléfono. Una vez enviado el mensaje, cada destinatario lo recibe de forma individual. No aparecen avisos como “reenviado” ni “enviado a varios contactos”.

Según la información disponible en el Centro de Ayuda de WhatsApp, esta función se diferencia de los grupos porque los contactos no interactúan entre sí. Cada conversación se mantiene privada.

Otra característica relevante es la confidencialidad. Las personas incluidas no saben que forman parte de una lista de difusión. Solo el creador o administrador puede verla.

WhatsApp permite agregar cerca de 250 contactos por lista. Sin embargo, la aplicación limita el envío a 35 mensajes simultáneos. Cuando se supera esa cantidad, resulta necesario crear listas adicionales.

Aspectos que usted debe considerar

La función de listas de difusión solo está disponible en teléfonos celulares. No funciona en WhatsApp Web ni en la versión de escritorio.

Además, el mensaje solo llega a los contactos que están guardados en la agenda del teléfono. Si un número no figura en la lista de contactos, no recibe el contenido.

¿Cómo enviar un mensaje navideño con listas de difusión?

Para utilizar esta herramienta durante la Navidad, siga estos pasos:

Ingrese a Ajustes y seleccione Listas de difusión .

y seleccione . Elija los contactos que recibirán el mensaje. Todos deben estar registrados en su agenda.

Escriba el mensaje navideño y presione la paloma verde en la parte inferior de la pantalla.

en la parte inferior de la pantalla. El contenido llega de forma simultánea a cada persona seleccionada.

Las listas de difusión se convierten en una alternativa práctica para mantener la comunicación durante las fiestas, especialmente cuando no es posible reunirse de manera presencial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.