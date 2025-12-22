Tecnología

Cómo activar el ‘modo Navidad 2025′ en WhatsApp y cambiar el ícono de la aplicación

El ícono de WhatsApp puede personalizarse con una imagen navideña mediante un launcher externo; el ajuste es visual y no altera las funciones de la app

Por La Nación / Argentina / GDA
Usuarios pueden activar el modo Navidad 2025 en WhatsApp al cambiar el ícono con Nova Launcher, sin alterar funciones ni seguridad de la app.
Usuarios pueden activar el modo Navidad 2025 en WhatsApp al cambiar el ícono con Nova Launcher, sin alterar funciones ni seguridad de la app. (Gemini/Imagen referencial creada por 'La Nación' usando IA)







