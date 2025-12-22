Cómo activar el ‘modo Navidad 2025′ en WhatsApp y cambiar el ícono de la aplicación

Usuarios pueden activar el modo Navidad 2025 en WhatsApp al cambiar el ícono con Nova Launcher, sin alterar funciones ni seguridad de la app.

Activar el modo Navidad 2025 en WhatsApp se convirtió en una de las búsquedas más frecuentes entre usuarios que desean darle un toque festivo a su teléfono móvil durante diciembre. La personalización consiste en cambiar el ícono de la aplicación por una imagen alusiva a esta celebración católica.

La Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo y se celebra desde la noche del 24 de diciembre, conocida como Nochebuena. En muchos países de la región, la fecha se asocia con reuniones familiares, decoración con árboles navideños, pesebres y regalos. La cercanía de la festividad motiva a muchos usuarios a buscar formas de reflejar ese ambiente en sus dispositivos.

Es importante aclarar que el llamado modo Navidad 2025 no corresponde a una función oficial de WhatsApp. Se trata de un cambio estético que no modifica las herramientas internas del servicio de mensajería. La personalización solo afecta el ícono visible en la pantalla del teléfono.

El ajuste se realiza mediante Nova Launcher, una aplicación del tipo launcher o lanzador. Este tipo de programas permite modificar la interfaz principal del sistema Android, incluidos estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de aplicaciones ya instaladas.

Gracias a estos lanzadores, los usuarios pueden adaptar la apariencia del teléfono a su gusto personal. En el caso del modo Navidad, el requisito principal consiste en contar con una imagen navideña que sustituya el ícono tradicional de WhatsApp.

Qué se necesita para activar el modo Navidad 2025

Para preparar esta personalización, la persona usuaria debe contar con una imagen navideña en formato PNG, preferiblemente con fondo transparente. La imagen puede descargarse de Internet o generarse con herramientas de inteligencia artificial. El archivo debe guardarse previamente en la galería del teléfono.

Además, es necesario instalar Nova Launcher desde la tienda Play Store y configurarlo como lanzador predeterminado. Esta acción permite que el sistema autorice los cambios visuales en la pantalla principal.

Paso a paso para cambiar el ícono de WhatsApp

Una vez instalado el lanzador, el procedimiento resulta sencillo. Desde la pantalla de inicio, se debe mantener presionado el ícono de WhatsApp durante unos segundos. Luego, se selecciona la opción Editar.

Al tocar nuevamente el logo, el sistema despliega un menú que permite elegir una imagen desde la galería. En ese punto, se selecciona la imagen navideña guardada, se ajusta su tamaño y se confirma el cambio. El nuevo ícono reemplaza de inmediato al original en la pantalla del teléfono.

Cómo funcionan los launchers en Android

Las aplicaciones conocidas como launchers permiten modificar la apariencia general del sistema operativo Android. Ofrecen opciones que no vienen incluidas de fábrica, como cambios en tipografías, organización de íconos y diseño del escritorio.

Un launcher puede incluso simular la apariencia visual de otros dispositivos. Por ejemplo, un teléfono Samsung puede adoptar un estilo similar al de un Motorola o un iPhone, sin alterar el funcionamiento interno del equipo.

La mayoría de estos lanzadores se estructura en tres elementos. El escritorio principal donde se ubican íconos y widgets. El dock inferior con aplicaciones de uso frecuente. Y el cajón de aplicaciones que agrupa todas las herramientas instaladas.

Advertencia sobre aplicaciones de terceros

Conviene recordar que Nova Launcher es una aplicación desarrollada por terceros. No cuenta con respaldo ni garantía de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram. Por esta razón, la única modificación posible en WhatsApp se limita al aspecto visual del ícono.

Cómo revertir el cambio y volver al ícono original

Si la persona usuaria desea eliminar el modo Navidad, el proceso es simple. Basta con desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o desde la configuración del dispositivo.

Al eliminar el lanzador, el sistema restaura de forma automática la interfaz original del teléfono. El ícono de WhatsApp vuelve a su diseño habitual sin afectar conversaciones ni configuraciones internas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.