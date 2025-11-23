Cómo activar el ‘modo Navidad’ de WhatsApp

Instrucciones para transformar el ícono de WhatsApp con un diseño navideño sin alterar funciones internas del servicio.

El “modo Navidad” en WhatsApp se convirtió en una tendencia visual entre quienes desean darle un toque festivo a su teléfono. No forma parte de una función oficial de Meta.

Se trata de una personalización estética del ícono mediante aplicaciones externas como Nova Launcher, que permiten modificar la apariencia de la pantalla principal en dispositivos Android.

Este tipo de personalización atrae a los usuarios porque ofrece un estilo más cálido y acorde con las celebraciones de fin de año. Cambia solo el logo, sin alterar funciones internas de WhatsApp, ni su rendimiento.

Nova Launcher funciona como un lanzador, un sistema que facilita ajustes en estilos de letra, fondos, widgets y logotipos. A través de esta herramienta, las personas aplican un diseño navideño en el ícono del servicio de mensajería usando imágenes descargadas de Internet o generadas con inteligencia artificial.

Es importante recordar que estas aplicaciones son de terceros y no cuentan con garantía de Meta. Por eso, el único componente modificable es el ícono, ya sea su color, forma o tamaño.

Cómo activar el “modo Navidad” en WhatsApp

1. Preparar la imagen festiva

La persona debe obtener una imagen navideña en formato PNG y con fondo transparente. Puede usar árboles, gorros de Santa, luces o cualquier diseño temático. La imagen debe guardarse en la galería antes de continuar.

2. Descargar y configurar Nova Launcher

El usuario accede a Play Store y descarga Nova Launcher. Luego abre la aplicación y la selecciona como lanzador predeterminado del teléfono. Esto habilita los permisos necesarios para cambiar los íconos del sistema.

3. Cambiar el ícono de WhatsApp

En la pantalla de inicio, el usuario mantiene presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. Luego selecciona “Editar”.

Después presione el logo que aparece en la ventana emergente.

Elija “Aplicaciones” y, más adelante, “Fotos” o “Galería”.

Busque la imagen navideña guardada previamente.

Ajuste el tamaño según preferencia y confirma con “Listo”.

El ícono navideño reemplazará al original en la pantalla principal.

Cómo funciona Nova Launcher para personalizar su teléfono

Los launchers permiten darle una identidad diferente al dispositivo. Modifican tipos de letra, fondos y la organización de widgets y aplicaciones.

Así, un teléfono Samsung puede adoptar elementos visuales de un Motorola o incluso un estilo similar al de iPhone.

Estos lanzadores cuentan con tres áreas principales:

Pantallas de inicio , donde se distribuyen íconos y widgets.

, donde se distribuyen íconos y widgets. Dock inferior , que concentra las apps de uso frecuente.

, que concentra las apps de uso frecuente. Cajón de aplicaciones, que contiene todas las herramientas instaladas.

Nova Launcher es una aplicación de terceros sin respaldo de Meta.

Cómo volver al ícono original de WhatsApp

Si la persona desea eliminar la personalización navideña, solo necesita desinstalar Nova Launcher.Al hacerlo, el sistema regresa a la apariencia de fábrica o al lanzador anterior. Todas las modificaciones visuales desaparecen de manera automática.

