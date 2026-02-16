Muere Hideki Sato, el creador de las consolas Sega y Dreamcast

Hideki Sato, figura histórica de Sega y creador de varias consolas icónicas, falleció a los 77 años el 13 de febrero.

Hideki Sato, expresidente de Sega y uno de los principales diseñadores de consolas en las décadas de 1980 y 1990, falleció a los 77 años. El deceso ocurrió el 13 de febrero, según informó el medio japonés especializado Beep21.

El sitio dedicado a la marca Sega comunicó la noticia en su plataforma y destacó la relevancia de Sato en la historia de los videojuegos japoneses. En la red social X señaló que se trató de una figura que marcó a la industria y a los seguidores de Sega en todo el mundo.

Sato fue conocido como “el padre del hardware de Sega”. Formó parte de la compañía desde 1971 hasta inicios de la década de los 2000. En ese periodo ocupó distintos cargos técnicos y ejecutivos.

En 2001 asumió la presidencia de Sega. Permaneció en el puesto hasta 2003, tras la muerte de Isao Okawa.

Su principal aporte fue el diseño de hardware para consolas domésticas y sistemas arcade. Participó en el desarrollo de equipos emblemáticos como SG-1000, Master System, Mega Drive, Saturn y Dreamcast. Estas plataformas marcaron una etapa clave en la competencia global del sector.

Beep21 indicó que la emoción y el espíritu de desafío de aquella época permanecen en la memoria de muchos seguidores. El medio expresó condolencias por su fallecimiento.

We are deeply saddened to learn of the passing of Hideki Sato, who served as President of SEGA from 2001 to 2003. SEGA would like to offer its condolences to his family and friends. Starting his career with the development of arcade machines, Mr. Sato was instrumental in the… pic.twitter.com/rxOZJ1o3Kt — SEGA (@SEGA) February 16, 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.