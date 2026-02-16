Tecnología

Muere Hideki Sato, el creador de las consolas Sega y Dreamcast

El ingeniero lideró el diseño de consolas clave en los años 80 y 90 y asumió la presidencia de Sega entre 2001 y 2003

Por Europa Press
Hideki Sato, figura histórica de Sega y creador de varias consolas icónicas, falleció a los 77 años el 13 de febrero.
Hideki Sato, figura histórica de Sega y creador de varias consolas icónicas, falleció a los 77 años el 13 de febrero.







