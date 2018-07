El aula portátil de Samsung busca acercar a miembros de la comunidad, que como María Cristina Sancho no tienen o no han tenido acceso a educación formal. “Antes estábamos trabajando con unos cuadritos de memoria, tenía uno que fijarse cuando salieran los azules y marcarlos (...) Yo soy muy olvidadiza, esto me ayudará un montón. Mis hijos me dicen que tengo que ejercitar la memoria. Yo como no sé escribir me cuesta mucho, aprendí a leer ya mayor. Espero que esto me ayude”, contó la señora.