Tecnología

Modo Xbox llega a Windows 11: así puede convertir su PC en una consola optimizada para jugar

Microsoft lanza el modo Xbox para PC con Windows 11. La función ofrece una experiencia similar a consola, con interfaz optimizada para mando y menos distracciones

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Por Europa Press
El modo Xbox para Windows 11 ya está disponible. Mejora la experiencia de juego en PC con navegación por mando y entorno más inmersivo.
El modo Xbox para Windows 11 ya está disponible. Mejora la experiencia de juego en PC con navegación por mando y entorno más inmersivo. (Xbox /Xbox)







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