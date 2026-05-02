Modo Xbox llega a Windows 11: así puede convertir su PC en una consola optimizada para jugar

El modo Xbox para Windows 11 ya está disponible. Mejora la experiencia de juego en PC con navegación por mando y entorno más inmersivo.

Microsoft activó el modo Xbox para PC con Windows 11, una función que transforma la experiencia de juego en computadoras. Esta opción permite una navegación optimizada con mando y acerca el entorno de consola a portátiles, equipos de sobremesa y tabletas.

La compañía inició el despliegue en mercados seleccionados. El objetivo es ofrecer una experiencia más inmersiva en distintos dispositivos sin depender de una consola tradicional.

El desarrollo de esta función surgió como una evolución de la experiencia de pantalla completa de Xbox (FSE). Esta versión apareció primero en dispositivos portátiles tipo handheld con Windows 11. En noviembre del año anterior, Microsoft lanzó una versión preliminar para computadoras y tabletas.

Con la llegada oficial, los usuarios acceden a una interfaz inspirada en consolas. Esta organiza la biblioteca de juegos y prioriza los títulos más utilizados. Además, facilita el control mediante mando.

Otro cambio relevante es la reducción de distracciones en segundo plano. El sistema muestra una interfaz enfocada en el juego. Aun así, usted puede alternar entre el modo Xbox y el escritorio tradicional de Windows 11 en cualquier momento.

Microsoft destacó que el sistema mantiene la flexibilidad del entorno Windows. Esto permite conservar la libertad de los juegos de PC, mientras se impulsa una experiencia más inmersiva similar a la consola.

Para activar esta función, usted debe ingresar a la configuración del equipo. Luego seleccione Windows Update y habilite la opción para recibir actualizaciones recientes. Una vez disponible, el modo Xbox aparece directamente en el dispositivo.

El despliegue se realiza de forma gradual. Esto implica que no todos los equipos reciben la actualización al mismo tiempo.

La empresa indicó que esta función forma parte de su estrategia para lograr una experiencia Xbox consistente en todas las pantallas. También busca ampliar las opciones sobre cómo y dónde jugar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.