‘Modo Bad Bunny’ en WhatsApp: así puede personalizar la app con temática del artista

Conozca qué necesita para cambiar la apariencia de WhatsApp y los aspectos que debe considerar antes de hacerlo

Por Silvia Ureña Corrales
Seguidores del artista pueden cambiar el logo de WhatsApp con una imagen alusiva usando un launcher en dispositivos Android.
Seguidores del artista pueden cambiar el logo de WhatsApp con una imagen alusiva usando un launcher en dispositivos Android. (AFP /AFP)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

