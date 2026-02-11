‘Modo Bad Bunny’ en WhatsApp: así puede personalizar la app con temática del artista

Seguidores del artista pueden cambiar el logo de WhatsApp con una imagen alusiva usando un launcher en dispositivos Android.

Bad Bunny ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, especialmente tras su comentada presentación en el Super Bowl, que volvió a colocar su nombre en el centro de la conversación internacional.

Su presencia en uno de los espectáculos televisivos más vistos del mundo reforzó su impacto cultural y digital. Ahora su imagen inspira una nueva forma de personalizar WhatsApp mediante un ajuste visual.

El “modo Bad Bunny” se trata de una modificación meramente estética. No es una función oficial de WhatsApp ni cuenta con respaldo de Meta. El cambio se realiza mediante una aplicación externa conocida como launcher, disponible en dispositivos Android.

Este cambio no modifica chats, llamadas ni configuraciones de la plataforma. El proceso únicamente sustituye el logo visible en la pantalla de inicio del celular.

Para aplicar la personalización se utiliza Nova Launcher, una herramienta de terceros que permite editar la interfaz principal del teléfono. Este tipo de aplicaciones facilita cambios en íconos, fondos de pantalla, tipografías y widgets.

Meta, empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram, no ofrece soporte para este tipo de modificaciones visuales.

Bad Bunny es uno de los artistas latinos con mayor impacto global en la música urbana. Su influencia se refleja en redes sociales, moda y tendencias digitales.

La popularidad del cantante motiva la creación de imágenes, diseños y fondos personalizados que seguidores adaptan a sus dispositivos móviles.

Qué se necesita para activar el ‘modo Bad Bunny’

Para aplicar este cambio visual, la persona usuaria debe contar con una imagen alusiva al artista, preferiblemente en formato PNG con fondo transparente. La imagen puede descargarse de Internet o generarse mediante inteligencia artificial.

Además, se requiere instalar un launcher que permita editar íconos desde la pantalla principal.

Quienes deseen realizar la personalización deben seguir estos pasos:

Descargar una imagen relacionada con Bad Bunny: La imagen debe guardarse en la galería del teléfono. Instalar Nova Launcher: La aplicación se descarga desde la Play Store y se establece como lanzador predeterminado del dispositivo. Editar el ícono de WhatsApp: En la pantalla de inicio, se mantiene presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. Luego se selecciona Editar. Se pulsa el logo y se elige Galería o Fotos. Se selecciona la imagen, se ajusta el tamaño y se confirma el cambio.

Al completar el procedimiento, el nuevo ícono personalizado reemplaza al original en la pantalla del celular.

Los launchers permiten modificar la apariencia general del sistema operativo sin afectar las aplicaciones internas. Estas herramientas organizan la interfaz en pantallas de escritorio, un dock inferior y un cajón de aplicaciones.

Un launcher también puede simular estilos visuales de otros fabricantes o sistemas operativos.

Nova Launcher es una aplicación externa. No tiene garantía ni soporte oficial de Meta. El único cambio posible en WhatsApp mediante esta herramienta es el aspecto visual del ícono.

No se recomienda otorgar permisos adicionales fuera de los necesarios para la personalización gráfica.

Cómo revertir la personalización

Si la persona usuaria desea volver al logo original de WhatsApp, debe desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o desde la configuración del teléfono.

Al eliminar el launcher, el sistema restaura automáticamente la configuración visual anterior.