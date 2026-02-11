‘Efecto Bad Bunny’: show en el Super Bowl dispara 35% interés por aprender español en Duolingo

Duolingo registró un alza del 35% en alumnos de español luego del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX.

El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX generó un aumento del 35% en nuevos estudiantes de español en la plataforma Duolingo. El repunte ocurrió en comparación con la semana anterior al evento, según datos oficiales de la empresa.

La presentación del artista puertorriqueño marcó un hito en la edición más reciente del evento deportivo. El cantante interpretó su repertorio completamente en español. Además, rindió homenaje a la cultura de Puerto Rico y a Latinoamérica.

Duolingo registró un alza inmediata tras el show

La compañía informó en su cuenta oficial en la red social X que el incremento se dio justo después del espectáculo de medio tiempo. Duolingo publicó un gráfico de actividad que evidenció un comportamiento estable en las horas previas al partido.

Tras finalizar la actuación del llamado Conejo Malo, las métricas de nuevos usuarios que iniciaron lecciones de español subieron de forma abrupta. La firma tecnológica indicó que la noche del evento registró un crecimiento del 35% en estudiantes del idioma.

Duolingo saw a 35% increase in Spanish learners last night.



Is this what a one-night stand feels like? pic.twitter.com/acf0DZczhh — Duolingo (@duolingo) February 9, 2026

Especialistas en comportamiento digital de la Universidad de Pensilvania, en la escuela Wharton, señalaron que este tipo de picos reflejan cómo el consumo de entretenimiento en idiomas distintos al inglés impulsa la curiosidad académica y el interés cultural a escala global.

Investigaciones de la Modern Language Association detallaron que la exposición a medios populares en español influyó en la retención de estudiantes de lenguas extranjeras durante los últimos cinco años.

En este caso, la decisión de Bad Bunny de cantar solo en español funcionó como un puente directo para miles de espectadores. Muchos optaron por formalizar su interés en el idioma mediante una aplicación de aprendizaje.

Para el Instituto Cervantes, la presencia del español en un escenario de alcance mundial fortalece el posicionamiento de la lengua como la segunda más hablada por número de hablantes nativos.

Críticas políticas tras la presentación

El impacto académico contrastó con cuestionamientos desde el ámbito político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su desacuerdo con el espectáculo y lo calificó como uno de los peores en la historia del evento.

El mandatario argumentó que la barrera del idioma y el estilo de la presentación no resultaron apropiados para la audiencia nacional. También sostuvo que muchas personas no comprendieron el contenido del show.

No obstante, las cifras divulgadas por Duolingo mostraron un aumento significativo en personas interesadas en aprender español después del espectáculo.

La actuación destacó elementos culturales caribeños y ritmos latinoamericanos en el escenario deportivo más visto del planeta. El resultado se reflejó en un incremento medible en plataformas educativas digitales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.