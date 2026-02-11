Tecnología

‘Efecto Bad Bunny’: show en el Super Bowl dispara 35% interés por aprender español en Duolingo

La presentación del artista en el evento deportivo más visto del año provocó una reacción inmediata en plataformas

Por El Universal / México / GDA
Bad Bunny Super Bowl
Duolingo registró un alza del 35% en alumnos de español luego del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX. (PATRICK T. FALLON/AFP)







