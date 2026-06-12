Tecnología

Mini Copa de Google para el Mundial 2026: así puede jugar gratis y sumar goles para su selección

Google volvió a activar uno de sus juegos más populares. Conozca cómo acceder desde su celular y descubra por qué miles de usuarios compiten para llevar a su selección a la cima del ranking

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Por O Globo / Brasil / GDA
El minijuego de penales regresa a Google y permite competir en línea mientras suma puntos para su selección favorita.
El minijuego de penales regresa a Google y permite competir en línea mientras suma puntos para su selección favorita. (Google /Google)







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O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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