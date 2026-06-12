Mini Copa de Google para el Mundial 2026: así puede jugar gratis y sumar goles para su selección

El minijuego de penales regresa a Google y permite competir en línea mientras suma puntos para su selección favorita.

La Mini Copa de Google ya está disponible como parte de las actividades del Mundial de 2026. El minijuego gratuito permite a los aficionados participar en una tanda de penales desde teléfonos Android y iPhone (iOS) y colaborar con su selección nacional para escalar posiciones en una clasificación global que se actualiza en tiempo real.

La dinámica regresa tras el éxito que alcanzó durante el Mundial de 2022 y su aparición en el Mundial de Clubes de 2026. El acceso se realiza directamente desde los resultados de búsqueda de Google.

¿Qué es la Mini Copa de Google?

La Mini Copa de Google permite apoyar a una selección nacional en partidos que reproducen los enfrentamientos reales del Mundial de 2026.

Por ejemplo, mientras Brasil disputa encuentros contra Marruecos, Haití y Escocia en la fase de grupos, los usuarios pueden jugar esos mismos partidos desde el celular.

Cada gol anotado tiene un doble impacto. Por un lado, suma puntos en el marcador de ese partido específico. Por otro lado, contribuye al ranking mundial que reúne el desempeño de todos los jugadores que representan a una misma selección.

El juego aumenta la dificultad con cada acierto

La mecánica se vuelve más exigente conforme avanzan las anotaciones.

Cada vez que el jugador marca un gol, el guardameta responde con mayor rapidez. Esto incrementa la dificultad de las siguientes ejecuciones y pone a prueba la precisión de cada participante.

Actualmente, Turquía y México disputan los primeros lugares de la clasificación general.

Cómo jugar la Mini Copa de Google paso a paso

1. Busque el Mundial en Google

Abra Google desde el teléfono móvil y escriba términos como “Copa del Mundo” o una búsqueda similar.

2. Toque el ícono del balón

Espere unos segundos hasta que aparezca un balón de fútbol en la esquina inferior derecha de la pantalla. Presione el ícono para ingresar al juego.

3. Seleccione un partido

En la pantalla principal aparecerá una lista con los encuentros disponibles. Desplácese hasta encontrar el partido de la selección que desea apoyar y selecciónelo.

4. Elija su selección

Toque la bandera del país correspondiente para comenzar a sumar goles para ese equipo.

5. Ejecute el penal

Deslice el dedo sobre el balón y diríjalo hacia la portería. El objetivo es engañar al guardameta y concretar la anotación.

6. Revise sus resultados

Cuando falle un penal, la partida finalizará. El juego mostrará una pantalla con los resultados obtenidos.

Desde esa sección puede consultar los trofeos para revisar su rendimiento o acceder a la clasificación para conocer la posición de cada selección en el ranking mundial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.