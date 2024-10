Microsoft mejora Windows 11 con nuevas funciones de inteligencia artificial: ¿Qué novedades trae?

Microsoft presenta nuevas funciones de inteligencia artificial en Windows 11 y Copilot+ PC, con herramientas como Recall y Click to Do, mejorando la eficiencia.

Microsoft anunció importantes novedades impulsadas por inteligencia artificial para Windows 11 y su línea de dispositivos Copilot+ PC. Entre las innovaciones destacadas está la versión preliminar de la función Recall, la vista previa de Click to Do y mejoras significativas en Windows Search.

La empresa continúa su apuesta por simplificar las tareas diarias de los usuarios y ofrecer herramientas que ayuden a enfrentar “retos más complejos”, optimizando el rendimiento de los dispositivos y haciéndolos más rápidos, personalizados y eficientes.

Función Recall: Memoria fotográfica asistida por IA

Una de las principales novedades es Recall, una herramienta que permite a los usuarios navegar por una línea de tiempo que organiza capturas de pantalla automáticamente, generando una memoria visual de las actividades recientes. Esta funcionalidad, disponible desde ya para los usuarios de Windows Insider con dispositivos Copilot+ PC equipados con procesadores Qualcomm, llegará a dispositivos con procesadores Intel o AMD a partir de noviembre.

Recall facilita el acceso rápido a documentos, aplicaciones y sitios web previamente utilizados, todo con el apoyo de inteligencia artificial. La herramienta fue diseñada para mejorar la productividad sin comprometer la seguridad, ya que está acompañada de actualizaciones que refuerzan la protección de datos.

Click to Do: acciones rápidas y dinámicas

Otra de las funciones en fase preliminar es Click to Do, creada para agilizar el flujo de trabajo con la superposición de sugerencias interactivas sobre la pantalla. Al activar esta herramienta, los usuarios reciben recomendaciones automáticas basadas en el contenido que visualizan. Por ejemplo, puede sugerir el uso de Visual Search para obtener más información o herramientas de edición como el desenfoque de fondo y la eliminación de objetos no deseados en imágenes.

Click to Do también permite manipular texto, desde resúmenes hasta la adaptación del tono formal, o incluso enviar correos electrónicos y realizar búsquedas en Internet, lo que lo convierte en una solución integral para aumentar la eficiencia laboral.

Windows Search: búsqueda más intuitiva y potente

Microsoft implementó mejoras importantes en Windows Search con el objetivo de simplificar la búsqueda de archivos. Ahora, los usuarios podrán encontrar documentos o imágenes sin necesidad de recordar nombres exactos de archivos o ubicaciones, utilizando sus propias palabras para describir lo que buscan. Esta actualización funcionará también sin conexión a Internet, empezando por File Explorer y expandiéndose gradualmente a Windows Search y la configuración del sistema.

También presentó nuevas capacidades de edición de imágenes impulsadas por inteligencia artificial. Con una herramienta que permite mejorar fotos antiguas o de baja resolución, los usuarios podrán incrementar la calidad de las imágenes hasta ocho veces su resolución original. Además, se incorporó relleno generativo y borrado en la aplicación Paint, lo que facilita la creación y edición de imágenes con herramientas de ajuste automático que eliminan o agregan elementos en segundos.

Por último, reveló detalles sobre la actualización 24H2 de Windows 11, que incluye mejoras en el ahorro energético, soporte para Bluetooth LE Audio, Wi-Fi 7 y HDR en fondos de pantalla, prometiendo así una conectividad más rápida y fiable. Además, esta actualización mejora la barra de tareas y las notificaciones, haciendo más sencillo e intuitivo el uso del sistema operativo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.