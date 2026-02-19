Meta prepara el regreso de su reloj inteligente con funciones de salud e inteligencia artificial

Meta impulsa su reloj “Malibu 2” con salud e inteligencia artificial para competir con Apple, Google y Samsung.

Meta planea retomar el lanzamiento de un reloj inteligente con monitorización de salud e integración del asistente Meta AI. El proyecto, que no logró concretarse desde 2021, vuelve a la agenda de la compañía liderada por Mark Zuckerberg.

La empresa no lanzó hasta ahora su propio reloj. La iniciativa se conoció por primera vez en 2021. En julio anterior surgió un rumor sobre una posible colaboración con el fabricante chino Huaquin. El dispositivo no avanzó en ese momento.

Según The Information, que citó a dos fuentes conocedoras del tema, Meta impulsa ahora el desarrollo bajo el nombre interno “Malibu 2”. El reloj forma parte de una estrategia más amplia que incluye nuevos dispositivos wearables.

Entre esos equipos destaca una nueva versión de las gafas Meta Ray-Ban Display, identificada como “Hypernova 2”. También figuran unas gafas de realidad aumentada con el nombre en código Artemis y unas gafas de realidad mixta llamadas Phoenix.

De acuerdo con la información publicada, el nuevo reloj incorporará funciones de seguimiento de salud y la integración de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la compañía.

El lanzamiento del reloj inteligente está previsto para finales de este año. En contraste, los otros dispositivos podrían retrasarse hasta 2027.

Con este movimiento, Meta busca ingresar a un mercado dominado por empresas como Google, Samsung, FitBit y Apple. Esta última también desarrolla wearables centrados en inteligencia artificial, entre ellos gafas inteligentes, AirPods con cámara y un colgante con IA.

