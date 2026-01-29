Tecnología

Meta usará inteligencia artificial para personalizar y generar contenido en Facebook, Instagram y WhatsApp

La compañía busca renovar sus algoritmos con modelos de lenguaje para adaptar los feeds, crear contenido personalizado y cambiar la experiencia publicitaria en sus plataformas

Por Europa Press
Meta planea usar modelos de lenguaje para personalizar contenidos, generar nuevos formatos y mejorar anuncios en Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp.
Meta planea usar modelos de lenguaje para personalizar contenidos, generar nuevos formatos y mejorar anuncios en Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp.







