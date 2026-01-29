Meta usará inteligencia artificial para personalizar y generar contenido en Facebook, Instagram y WhatsApp

Meta prepara una transformación profunda en sus redes sociales y servicios de mensajería mediante la integración de modelos de lenguaje de gran tamaño. La empresa apunta a ofrecer contenidos más personalizados e incluso creados específicamente para cada usuario, según lo expuesto durante la presentación de sus resultados financieros de 2025.

La compañía cerró 2025 con más de 3.500 millones de personas usuarias activas en al menos una de sus plataformas. Facebook y WhatsApp superaron los 2.000 millones de usuarios activos diarios cada uno. Instagram se mantuvo apenas por debajo de esa cifra.

En este contexto, Meta trabaja en la mejora de los sistemas de recomendación de Facebook, Instagram y Threads. El plan contempla la incorporación de modelos de lenguaje de gran tamaño para actualizar los algoritmos que ordenan y muestran el contenido en los feeds.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, señaló que los sistemas actuales resultan limitados frente a lo que permitirá esta tecnología. Indicó que, en una primera etapa, las plataformas ayudaron a las personas a mantenerse en contacto, comprender el entorno y encontrar contenido relevante.

Sin embargo, anticipó que los nuevos sistemas podrán comprender los objetivos personales de cada usuario y ajustar los feeds para mostrar contenido alineado con esas metas.

La integración de estos modelos también alcanzará el sistema de anuncios. Meta prevé un cambio en la forma en que las empresas conectan con las personas. La estrategia pasará de identificar audiencias muy específicas a habilitar herramientas de compra más autónomas. Estas permitirán que las personas encuentren productos acordes con sus necesidades de forma directa.

Esta experiencia se desplegará tanto en los feeds de las redes sociales como en la mensajería empresarial, con un énfasis particular en WhatsApp, uno de los servicios con mayor crecimiento dentro del ecosistema de Meta.

Zuckerberg también mencionó la aparición de nuevos tipos de contenido impulsados por los avances de la inteligencia artificial. Estos formatos serán más inmersivos e interactivos y reforzarán el papel de los feeds como espacios dinámicos.

El directivo indicó que, en el futuro cercano, las personas abrirán las aplicaciones de Meta y encontrarán una IA capaz de entenderlas, mostrar contenido relevante e incluso generar material personalizado de alta calidad para cada usuario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.