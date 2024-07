Meta lanza AI Studio, una herramienta para crear ‘chatbots’ personalizados en Instagram, Facebook y WhatsApp

Meta inició el despliegue de su nueva herramienta AI Studio en Estados Unidos. Esta plataforma, desarrollada con Llama 3.1, permite a los usuarios “crear y descubrir personajes” y desarrollar ‘chatbots’ personalizados, especialmente dirigidos a los creadores de contenido.

Presentada a finales de setiembre, AI Studio permite a los desarrolladores integrar sus propios ‘bots’ en diversas aplicaciones de mensajería. Meta describe esta herramienta como “un lugar donde las personas pueden crear, compartir y descubrir IA con las que chatear, sin necesidad de conocimientos técnicos”. Los usuarios pueden utilizar esta plataforma para crear IA que generen memes, ofrezcan consejos de viaje y más, según una nota de prensa de la compañía.

AI Studio se puede acceder tanto a través de la página web como desde la aplicación de Instagram. Ofrece una amplia variedad de plantillas para crear IA con diferentes habilidades, como enseñar a cocinar o ayudar a incorporar subtítulos en videos.

Las creaciones pueden ser de uso exclusivo o compartirse con otros usuarios en plataformas como Instagram, Messenger y WhatsApp. Los ‘chatbots’ pueden personalizarse con nombre, personalidad, tono, avatar y eslogan, con una guía proporcionada por Meta para optimizar su creación.

Usuarios como el fotógrafo Angel Barclay y la empresa Assistansts vs. Agents ya probaron AI Studio. Barclay desarrolló What Lens Pro, una IA que identifica la lente adecuada para distintos tipos de fotografía, mientras que Assistansts vs. Agents ha creado Sammy The Stress Ball, un ‘chatbot’ que ayuda a manejar el estrés laboral.

Meta afirma que con AI Studio, los creadores de Instagram pueden configurar una IA que funcione como una extensión de ellos mismos para ofrecer respuestas más rápidas a sus seguidores. Las respuestas de estos ‘chatbots’ están claramente etiquetadas como generadas por IA para garantizar la transparencia, y la compañía ha establecido políticas para asegurar un uso responsable de estas herramientas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.