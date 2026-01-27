Meta alista suscripciones de pago en Instagram, Facebook y WhatsApp

Meta avanza en el desarrollo de suscripciones de pago para Instagram, Facebook y WhatsApp. El plan contempla funciones exclusivas que van desde un mayor control de audiencias hasta herramientas avanzadas de inteligencia artificial, entre ellas la generación de videos para Vibes.

La compañía indicó que este modelo busca impulsar la productividad y creatividad de los usuarios. El objetivo consiste en ofrecer una experiencia premium con más control sobre la forma de compartir contenido y de interactuar, mientras las funciones básicas continúan sin costo.

Meta explicó a TechCrunch que el esquema incluirá varios niveles de suscripción, cada uno con beneficios distintos según la cuota. La empresa no detalló aún cuáles funciones integrará cada plan.

En este contexto, el analista de aplicaciones Alessandro Paluzzi señaló que Instagram trabaja en una suscripción que permitiría crear listas de audiencia limitadas. También ofrecería la opción de identificar qué cuentas no siguen de vuelta y ver historias sin aparecer como visualizadas por el autor.

TechCrunch aclaró que este sistema de pago funcionará de forma independiente del verificado de Meta. La empresa señaló que aprovechará la experiencia de ese programa para integrar funciones más atractivas dentro de las nuevas suscripciones.

El verificado de Meta ya brindaba una insignia, atención 24 horas, protección contra suplantación de identidad y stickers exclusivos. Ese servicio se orientó principalmente a creadores de contenido. Las nuevas suscripciones apuntan a un público más amplio.

Integración de la inteligencia artificial con las suscripciones

A finales de diciembre, Meta adquirió la startup Manus con el objetivo de ampliar las capacidades de su agente autónomo de inteligencia artificial. La compañía planea integrarlo en sus aplicaciones junto con el modelo de suscripciones.

Meta también busca fortalecer herramientas de IA como la generación de videos para Vibes y el feed de la aplicación Meta AI. Este espacio presentará videos verticales similares a los de TikTok, con la diferencia de que todo el contenido se genera mediante inteligencia artificial. Este servicio contará con una suscripción adicional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.