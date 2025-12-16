Meta AI ya usa sus conversaciones para personalizar publicidad: lo que puede y no puede evitar

La empresa empezará a usar datos de conversaciones con su IA para orientar anuncios y contenidos sin opción de desactivarlo para usuarios activos.

A partir de este 16 de diciembre de 2025, Meta comenzará a personalizar los anuncios y el contenido que los usuarios ven en sus plataformas, incluyendo Facebook e Instagram, basándose en sus interacciones con sus asistentes de inteligencia artificial (IA).

Este cambio es parte de una nueva estrategia de Meta para integrar aún más sus herramientas de IA generativa con su sistema de publicidad digital, el cual constituye su principal fuente de ingresos.

¿Qué es Meta AI?

Meta AI es el asistente de inteligencia artificial generativa de la empresa, diseñado para interactuar con los usuarios a través de texto o voz en varias plataformas, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, y en una aplicación y sitio web independiente.

A través de interacciones con la IA, los usuarios pueden recibir respuestas a preguntas, generar contenido, e incluso crear imágenes.

¿Cómo funcionará la personalización?

Meta utilizará los datos de las conversaciones con su IA (tanto escritas como de voz) para afinar sus recomendaciones de contenido y anuncios. Por ejemplo, si un usuario discute sobre viajes con la IA, podría comenzar a ver anuncios de hoteles o contenido relacionado con destinos turísticos en sus feeds.

Esta personalización también se extenderá a las interacciones por voz, como las que se realicen a través de los lentes inteligentes Ray-Ban Meta, que permiten a los usuarios comunicarse directamente con la IA.

¿Qué pasa con WhatsApp?

En WhatsApp, este nuevo sistema de personalización no se aplicará automáticamente a todos los usuarios. Solo afectará a aquellos cuya cuenta esté conectada a otras aplicaciones de Meta, como Facebook e Instagram.

Además, la sección “Actualizaciones” de WhatsApp, que incluye los Estados y Canales, también incorporará anuncios a partir de 2025, lo que permitirá que las interacciones en esos espacios sean analizadas con fines comerciales.

Sin embargo, los chats privados seguirán estando cifrados de extremo a extremo, lo que implica que la privacidad de las conversaciones no se verá comprometida por la publicidad.

¿Se puede desactivar esta recopilación de datos?

No es posible desactivar la nueva recopilación de datos para personalizar anuncios, ya que la empresa ha confirmado que este cambio será obligatorio para todos los usuarios que interactúan con la IA. No obstante, quienes no utilicen la IA generativa no se verán afectados por este cambio. Meta también notificará a los usuarios con antelación antes de que la actualización se haga efectiva.

Aunque no es posible desactivar la recopilación de datos generados por las interacciones con Meta AI, Meta asegura que no utilizará los datos de conversaciones relacionadas con temas sensibles, como creencias religiosas, orientación sexual, opiniones políticas, salud o etnia, para mostrar anuncios.

A pesar de esto, este cambio plantea preocupaciones sobre la privacidad y el uso de los datos personales, ya que la recopilación y el procesamiento de la información se realizan a gran escala a través de las plataformas de Meta.

Este movimiento de Meta subraya la creciente tendencia de las empresas tecnológicas en monetizar sus servicios de IA y personalizar experiencias publicitarias, similar a lo que han hecho otras grandes empresas tecnológicas como Google y Amazon.