Tecnología

Meta AI ya usa sus conversaciones para personalizar publicidad: lo que puede y no puede evitar

Desde este 16 de diciembre Meta integrará sus chats con IA en sus sistemas de publicidad y recomendaciones personalizadas para Facebook e Instagram

Por Jailine González Gómez
Meta AI preocupa a usuarios de WhatsApp por privacidad. No se puede eliminar, pero hay formas de reducir su impacto.
La empresa empezará a usar datos de conversaciones con su IA para orientar anuncios y contenidos sin opción de desactivarlo para usuarios activos. (Damián Arroyo C./Damián Arroyo)







