Meta AI tendrá chat incógnito para hablar con la inteligencia artificial sin dejar rastro

Meta presentó una nueva función de chat incógnito con Meta AI en WhatsApp y en su aplicación independiente de inteligencia artificial. La herramienta permitirá mantener conversaciones privadas y temporales, sin almacenamiento de mensajes y con cifrado diseñado para impedir que incluso la propia empresa acceda al contenido.

La compañía informó que la función comenzará a implementarse en los próximos meses. El anuncio llega en medio del creciente uso de asistentes de inteligencia artificial para consultas personales, financieras, laborales y médicas, ámbitos donde la privacidad se convirtió en una preocupación central.

Según Meta, el sistema utiliza una tecnología llamada Private Processing, basada en entornos de ejecución seguros conocidos como Trusted Execution Environments (TEE). El objetivo es procesar solicitudes de inteligencia artificial sin exponer los datos a los servidores tradicionales de la empresa.

La empresa aseguró que las conversaciones creadas en este modo serán temporales y desaparecerán por defecto. Además, indicó que los mensajes se procesarán dentro de un entorno cifrado al que ni Meta ni WhatsApp podrán acceder.

Meta indicó que en los próximos meses añadirá una función llamada chat paralelo protegido, que ofrecerá asistencia de inteligencia artificial dentro de conversaciones activas sin interrumpir el chat principal.

La empresa sostuvo que el sistema fue diseñado para que cualquier intento de modificar las garantías de privacidad pueda detectarse públicamente mediante mecanismos de transparencia y verificación independientes.