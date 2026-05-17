Tecnología

Meta AI tendrá chat incógnito para hablar con la inteligencia artificial sin dejar rastro

Meta anunció una función que promete cambiar la forma de usar inteligencia artificial en WhatsApp

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Por Silvia Ureña Corrales
WhatsApp incorporará chats incógnitos con Meta AI y promete privacidad total mediante tecnología de procesamiento confidencial.
WhatsApp incorporará chats incógnitos con Meta AI y promete privacidad total mediante tecnología de procesamiento confidencial. (WhatsApp/WhatsApp)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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