Meta AI de WhatsApp recolectará datos para publicidad: así puede impedirlo

Meta actualizará su sistema de anuncios en diciembre para usar sus chats con inteligencia artificial

Por O Globo / Brasil / GDA y Jailine González Gómez
Meta AI llega a WhatsApp: consulte información y genere imágenes fácilmente con nuestra guía paso a paso.
Meta conectará sus chats con IA a su sistema de publicidad desde diciembre. Así funcionará este cambio en sus plataformas.







