¿Meta AI de WhatsApp puede leer sus mensajes privados? Esto es lo que se sabe

Un rumor sobre las funciones de Meta AI ha generado dudas entre los usuarios de WhatsApp; esto es lo que la empresa confirmó sobre la privacidad de sus chats

Por O Globo / Brasil / GDA
Meta AI en WhatsApp preocupa por privacidad, errores en respuestas y consumo de batería. Sepa cómo ocultar el acceso sin eliminar la aplicación.
Meta explicó que su inteligencia artificial solo puede leer mensajes cuando se le menciona directamente con “@Meta AI” en una conversación. (Canva/Archivo)







