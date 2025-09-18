¿Meta AI de WhatsApp puede leer sus mensajes privados? Esto es lo que se sabe

Meta explicó que su inteligencia artificial solo puede leer mensajes cuando se le menciona directamente con “@Meta AI” en una conversación.

Un mensaje viral asegura que la inteligencia artificial de WhatsApp puede leer chats privados, acceder a números telefónicos y recuperar información personal.

El texto también afirma que este software de Meta puede abrir conversaciones de grupo y extraer datos del celular.

Esta información es falsa, según explicó la propia compañía. Meta AI no puede acceder al contenido de las conversaciones. Su funcionamiento está limitado a interacciones donde se le menciona directamente con “@Meta AI”.

La aclaración llega tras el lanzamiento de la función “Privacidad avanzada de la conversación”. Esta herramienta permite restringir aún más el acceso de Meta AI en chats, incluso impide que se le mencione.

Sin embargo, aunque esta función no esté activada, la inteligencia artificial no puede leer mensajes privados ni grupales, salvo cuando se le llama con la etiqueta mencionada.

¿Se puede eliminar la inteligencia artificial de Meta en WhatsApp?

Los usuarios han consultado si existe la posibilidad de desactivar por completo la IA del servicio. No es posible eliminarla, pero el uso de Meta AI es opcional. Los usuarios pueden ignorarla si así lo desean, ya que no se activa automáticamente ni participa sin una orden directa.

Meta AI y su presencia en WhatsApp: claves sobre su funcionamiento

Solo responde si se menciona con “@Meta AI”

No accede a mensajes personales ni grupales sin mención

No puede ver números telefónicos ni datos del celular

La función de privacidad avanzada impide incluso que se le mencione

No hay opción de desactivarla, pero no se activa sola

