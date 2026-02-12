Tecnología

Los anuncios ya forman parte de ChatGPT en los planes más económicos

La publicidad se muestra al final de las respuestas y forma parte de una prueba limitada a usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos

Por Europa Press
Los planes gratuito y Go de ChatGPT en Estados Unidos comenzaron a mostrar anuncios patrocinados para financiar la infraestructura del servicio.
Los planes gratuito y Go de ChatGPT en Estados Unidos comenzaron a mostrar anuncios patrocinados para financiar la infraestructura del servicio.







