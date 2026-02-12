Los anuncios ya forman parte de ChatGPT en los planes más económicos

Los planes gratuito y Go de ChatGPT en Estados Unidos comenzaron a mostrar anuncios patrocinados para financiar la infraestructura del servicio.

OpenAI inició una prueba de anuncios dentro de las conversaciones de ChatGPT para usuarios en Estados Unidos que utilizan los planes ChatGPT Free y Go. Los avisos aparecen al final de las respuestas como enlaces identificados como patrocinados.

La empresa explicó que la medida busca financiar la infraestructura necesaria para mantener el acceso a funciones avanzadas del asistente mediante opciones gratuitas y de bajo costo. Al mismo tiempo, la compañía señaló que el objetivo incluye preservar la confianza de los usuarios en tareas personales y profesionales.

La incorporación de anuncios siguió una hoja de ruta anunciada a inicios de año. Desde este martes, OpenAI mostró publicidad de forma personalizada, según los temas abordados en las solicitudes y conversaciones. Por ejemplo, ante una consulta sobre recetas, podrían aparecer enlaces patrocinados de utensilios de cocina.

Esta prueba inicial se desarrolla únicamente en Estados Unidos y se dirige a personas mayores de 18 años. El cambio afecta a quienes usan ChatGPT de manera gratuita o están suscritos al plan Go. Quedan excluidos, por ahora, los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Education.

OpenAI aclaró que los anuncios no influyen en las respuestas del asistente. La publicidad se agrega de forma separada al final del contenido generado. Además, la compañía indicó que no comparte conversaciones, historial, recuerdos ni datos personales con los anunciantes. La información compartida se limita a datos agregados, como el número de clics.

Los usuarios cuentan con opciones de control sobre la publicidad. Pueden descartar anuncios no deseados, enviar comentarios y conocer el motivo por el cual se muestra un aviso específico.

La empresa recordó que millones de personas utilizan ChatGPT para estudios, trabajo y decisiones cotidianas. En los planes gratuitos y de menor costo, mantener la rapidez y fiabilidad requiere una inversión constante en infraestructura. Por ello, OpenAI utilizará los anuncios como una vía de financiamiento adicional para mejorar la calidad del servicio y las capacidades de la inteligencia artificial.

Quienes no deseen ver anuncios pueden actualizar a los planes Plus o Pro, con un costo desde $20 al mes. También existe la opción de desactivarlos en el plan gratuito, a cambio de recibir menos mensajes gratuitos por día.

Con esta prueba, OpenAI indicó que busca aprender y escuchar a los usuarios para asegurar que la experiencia publicitaria resulte adecuada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.