Tecnología

Los trucos de WhatsApp que casi nadie usa

Estas funciones poco utilizadas de WhatsApp permiten reforzar su privacidad en pocos pasos y controlar mejor lo que comparte

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
WhatsApp ofrece funciones poco conocidas que mejoran su seguridad. Aprenda a ocultar estados, fijar mensajes y bloquear capturas.
WhatsApp ofrece funciones poco conocidas que mejoran su seguridad. Aprenda a ocultar estados, fijar mensajes y bloquear capturas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWhatsApp
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.