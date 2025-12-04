Los trucos de WhatsApp que casi nadie usa

WhatsApp ofrece funciones poco conocidas que mejoran su seguridad. Aprenda a ocultar estados, fijar mensajes y bloquear capturas.

WhatsApp domina la mensajería móvil y, por esa misma razón, concentra una gran cantidad de información personal. La aplicación incluye funciones que refuerzan la privacidad, aunque siguen siendo poco utilizadas por la mayoría de usuarios. Están disponibles en iOS y Android y permiten controlar mejor qué se comparte, cómo se comparte y con quién.

A continuación, un repaso por tres ajustes clave que añaden una capa extra de protección dentro de la plataforma.

1. Cómo ocultar sus estados y limitar quién los ve

Los estados permiten compartir momentos del día, pero no siempre conviene mostrarlos a todas las personas que tienen su número. Ajustar su visibilidad es una de las formas más simples de proteger información personal.

Restringir quién puede verlos evita que desconocidos o contactos con los que no mantiene cercanía accedan a detalles de su vida cotidiana. También mejora la interacción con su círculo de confianza, porque solo ellos responden o reaccionan a lo que usted decide compartir.

Para configurarlo:

Abra Ajustes en WhatsApp y entre en Privacidad. Seleccione Estado. Elija Solo compartir con… Excluya a quienes no deban ver sus actualizaciones. Desactive Permitir compartir, para impedir que otras personas reenvíen su contenido.

2. Cómo bloquear capturas de pantalla de lo que envía

WhatsApp bloquea de forma automática la captura de pantalla de la foto de perfil. Para el resto de contenidos existe una herramienta pensada para evitar que las imágenes o videos queden almacenados en otros teléfonos: la función Ver una vez.

Al activar esta opción, la app impide que el destinatario tome una captura de pantalla. Además, el archivo desaparece del chat en cuanto se abre. Es útil para información sensible, como documentos, fotos o datos que no deben circular.

Para activarlo:

Seleccione la imagen o el video antes de enviarlo.

Presione el ícono 1, ubicado en la parte inferior.

El contenido se abrirá una única vez y no quedará guardado.

3. Cómo fijar mensajes importantes para no perderlos

Los chats acumulan fotos, videos, audios, direcciones, enlaces y notas que pueden perderse con facilidad. La función Fijar mensaje permite marcar los elementos que requieren consulta frecuente.

Cada chat admite un máximo de tres mensajes fijados y pueden mantenerse destacados hasta por un mes.

Pasos para usarlo:

Mantenga presionado el mensaje que desea fijar. Abra el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha. Seleccione Fijar. Elija el tiempo que permanecerá activo.

Si desea fijar otro elemento, primero debe liberar uno de los espacios disponibles.

La privacidad no depende solo de las herramientas disponibles, sino del criterio con el que se comparte la información. Evite publicar su dirección, datos bancarios o información personal sensible. WhatsApp ofrece opciones para limitar riesgos, pero la primera línea de protección siempre es el usuario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.