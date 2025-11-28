WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de celular a partir del 1.° de diciembre de 2025

Desde el 1.° de diciembre de 2025, la aplicación de WhatsApp dejará de funcionar en múltiples modelos de celulares. El cambio responde a una política de Meta, empresa propietaria del servicio de mensajería, que actualiza regularmente su lista de dispositivos compatibles para garantizar un funcionamiento adecuado con nuevas funciones, parches de seguridad y mejoras generales.

WhatsApp explicó en su Centro de Ayuda que los usuarios reciben avisos anticipados cuando el sistema operativo del dispositivo se acerca a quedar fuera de soporte. Estos mensajes aparecen reiteradamente en secciones como Acerca del dispositivo en Android o Información en iPhone.

La aplicación indicó que los teléfonos que no logren instalar versiones recientes del sistema operativo perderán el acceso completo a la plataforma. La app seguirá funcionando únicamente en equipos que cumplan los requisitos mínimos, como Android 5.0 en adelante o iOS 15.1 o versiones posteriores.

Dispositivos que perderán compatibilidad con WhatsApp en diciembre de 2025

Estos son algunos de los modelos que ya no tendrán acceso a WhatsApp:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy J2

LG

LG V10

LG G3

Motorola

Moto G

HTC

One M8

Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

Consecuencias si su celular está en la lista

Si su equipo aparece entre los modelos afectados, la recomendación es cambiar a un teléfono más moderno que reciba actualizaciones constantes y ejecute WhatsApp sin restricciones.

Cuando un dispositivo queda fuera de soporte, se presentan problemas de rendimiento. Estos incluyen lentitud, cierre inesperado de la aplicación, fallos al cargar conversaciones y un mayor riesgo de vulnerabilidades de seguridad.

Si no puede cambiar de teléfono de inmediato, aún podrá acceder a WhatsApp Web o a la versión de escritorio, siempre que su cuenta permanezca activa en un dispositivo compatible. Sin embargo, una vez que el teléfono pierda el soporte definitivamente, estas opciones también dejarán de funcionar.

Versión mínima para seguir usando WhatsApp

En Android , el sistema operativo debe ser Android 5.0 o superior .

, el sistema operativo debe ser . En iPhone, el requisito mínimo es iOS 15.1.

Cualquier equipo que no cumpla con estas condiciones dejará de tener acceso a WhatsApp desde el 1 de diciembre de 2025.

