Tecnología

WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de celular a partir del 1.° de diciembre de 2025

La app propiedad de Meta dejará de ser compatible con celulares que no tengan Android 5.0 o iOS 15.1

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
Dispositivos con sistemas desactualizados perderán acceso a WhatsApp a partir de diciembre de 2025
Dispositivos con sistemas desactualizados perderán acceso a WhatsApp a partir de diciembre de 2025 (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWhatsApp
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.