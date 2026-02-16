Tecnología

Logran leer en una sola medición un cúbit cuántico difícil de detectar, paso clave hacia computadoras más estables

El experimento mide en tiempo real un cúbit basado en modos de Majorana, considerado uno de los más complejos

Por Jailine González Gómez
Un equipo logró medir en milisegundos la paridad de un cúbit topológico experimental.
Un equipo logró medir en milisegundos la paridad de un cúbit topológico experimental. (Canva/Canva)







