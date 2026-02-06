Tecnología

La computación cuántica da un paso clave al ejecutar algoritmos distribuidos entre módulos separados

Un experimento con iones atrapados demostró cálculos cuánticos distribuidos entre módulos separados y conectados por una red óptica

Por Jailine González Gómez
El avance permite distribuir cálculos cuánticos entre módulos conectados por fotones y abre nuevas rutas para escalar esta tecnología.
El avance permite distribuir cálculos cuánticos entre módulos conectados por fotones y abre nuevas rutas para escalar esta tecnología. (John Cairns/Universidad de Oxford)







